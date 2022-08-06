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政界信賴官員不公布「共軍飛彈穿台」情資　國軍被迫扛責

▲▼穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首次台島上空」：想怎打就怎打。（圖／翻攝央視）

▲解放軍少將證實「導彈首次台島上空」。（圖／翻攝央視）

記者葉國吏／綜合報導　

共軍軍演4日飛彈直接穿越我國愛國者飛彈佈署區域，但防空警報卻沒有響起，甚至情資還是日本公布以後台灣民眾才得知，引起討論。根據了解，不透露情資是一位備受政界信賴的官員的意見，他覺得此舉會影響民心士氣。

共軍飛彈4日越過台灣上空，日本防衛省4日晚間公布飛彈軌跡圖，指出此4枚導彈皆從大陸福建沿岸發射，飛行距離約500-550公里。大陸軍事專家國防大學教授、解放軍少將孟祥青透露，飛彈直接穿越穿越愛國者導彈密集部署的空域，也就是直接穿越我國愛國者三型飛彈北部部署三大陣地「萬里、新店、南港」。

▲新店愛國者飛彈基地空拍圖。（圖／翻攝Google Map）

但此一訊息台灣民眾卻是從日本防衛省公布才得知，引起討論。根據了解，其實飛彈從大台北上空飛越時衡山指揮所就已經掌握，但因為飛彈是在大氣層外，動向沒有明顯下墜。根據《聯合報》報導，國防部長邱國正主張，應以「簡圖方式」公布，讓民眾有知的權利，也培養民眾憂患意識。

不過有一位備受政界信賴的官員反對，他認為此舉會影響民心士氣，主張不可公布軌跡，只要對外釋出數量就好。由於應變小組採共數決，最後採用該官員的意見不公布軌跡，沒想到日方公布後引起討論，最後讓我方國軍扛下責任。

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