白宮批中國切斷對話不負責任　懲罰全世界

▲白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓5日專電

對於中國宣布8項反制美方措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作，白宮批評此舉不負責任，是懲罰全世界，並呼籲中國結束挑釁的軍事演習以緩解台海緊張局勢。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天批評中國，切斷與美國的氣候變遷商談「從根本上是不負責任」，北京以為這是對美國的懲罰，實際上是懲罰全世界。

柯比指出，氣候危機並沒有地理界線，是全球性生存危機，全球最大的兩個經濟體與碳排放國就碳排放與清潔能源倡議進行建設性對話，對世界其他區域的安全與保護至關重要，切斷這一管道極度不負責任。

在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國外交部台北時間5日宣布8項反制美方措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作，和暫停中美氣候變化商談。

柯比表示，溝通管道暢通對減少誤判與誤解風險十分重要，尤其是過去幾天格外重要。但中國經常透過這樣的方式表達不滿，過去就曾因為美國對台軍售而中斷雙邊軍事對話。

不過，柯比指出，並非所有軍事溝通管道都已中斷，美方會持續確保與北京的溝通管道暢通。美方相信仍能與中國軍方進行高層級交流，北京中斷的管道並未完全關閉雙方高階成員在需要時進行交流的可能，但在危機時期中斷任何層級與範圍的軍事溝通管道是不負責任的行為。

裴洛西訪台後，中國解放軍自台北時間4日中午12時起，一連3天在台灣東西南北周邊共6處區域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。

柯比再次重申美方立場指出，美方不會、也不尋求危機，沒有理由爆發危機。是中方發出好戰言論與威脅，也是中方試圖加劇緊張局勢並以裴洛西訪台為藉口升高緊張態勢，只要中國停止這些挑釁性的軍事演習並結束言論，就能大大減緩台海緊張局勢。