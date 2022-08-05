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南韓外長表態了：不接受單方面武力改變台海現狀

▲▼南韓外長朴振27日在記者會表示，目前尚未決定是否加入Chip 4。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓在王毅面前說，不論任何情況，單方面以武力改變台海現狀，都是不可接受的。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

裴洛西訪問台灣引發全球關注，南韓外交部外交部長朴振5日在柬埔寨金邊舉行的東亞峰會（EAS）外長會議上，在中國國務委員兼外長王毅在場的情況下，針對目前的區域及國際情勢說，「在任何情況下，單方面以武力改變現狀，都是不可接受的」。

根據韓聯社報導，朴振5日在柬埔寨金邊出席東亞峰會（EAS）外長會議，針對當前台海問題、俄烏戰爭、南海糾紛及緬甸局勢等緊迫的地區和國際形勢表達看法。針對台海問題，他表示，「在任何情況下，單方面以武力改變現狀，都是不可接受的」

朴振說，南韓雖然支持一個中國原則，但台海的和平與穩定對南韓來說非常重要，對於地區安全和繁榮也非常重要。他認為，台灣海峽一旦地緣政治衝突加劇，可能導致巨大的政治和經濟動盪，包含供應鏈中斷等，加上北韓的安全威脅日益增加，台海緊張局勢升級，將對朝鮮半島的和平與穩定產生負面影響。

報導指出，「在任何情況下，單方面以武力改變現狀，都是不可接受的」等類似措辭，是美國和日本在批評俄羅斯入侵烏克蘭、中國在台灣問題上有所行動時，經常使用的措辭，而南韓使用這一類措辭相當罕見。

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