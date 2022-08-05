戰爭開打怎麼辦？　網推薦「1躲藏地」：絕不會投彈！

▲網友在Dcard上發問：「如果真的戰爭了，你會怎麼辦？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭文晴／綜合報導

中共解放軍4日軍演，共計發射11枚「東風系列」彈道飛彈，根據日本防衛省推定圖的資料顯示，當中有4枚從台灣本島上空飛過。對此就有網友好奇發問，如果真的戰爭了，要怎麼辦？引來網友熱議。

該名網友在Dcard上以「如果真的戰爭了，你會怎麼辦？」為題，表示自己一直在思考，如果真的引發戰爭，「我們該怎麼辦？我會怎麼辦？」經反覆思考後還是找不到答案，再加上自己有家庭、孩子，所以無法想像當事情發生了，該怎麼面對，便上來詢問網友意見。

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有部分網友無懼地說，「直接打回去啊」，就算不能贏，但為了守護家園也要也要拼死一搏，有人則無奈回應，「就保護家人跟孩子啊，地震怎麼辦戰爭就怎麼辦，不然你是能代表台灣投降嗎？」、「還能怎麼辦，就只能上戰場了。」

也有網友經過思索後表示，「我會躲起來等戰爭結束」、「能逃去別的國家就先逃啊」、「語言繼續學，想盡辦法移民」、「可能打起來以前別國會開始撤僑，如果能跑的人那時候會趕快跑。」

▲有網友表示，最好的躲藏地點就是故宮。（圖／記者任以芳攝）

有網友理性分析指出，把錢全部領出來，拿去買物資跟醫藥材，如果已經開始投彈，切記不能外出，躲在防空洞或地下室（學校、醫院通常都符合），首都圈、機場、軍事要地附近都建議立刻搬離，另外最好的躲藏地點就是故宮，「當初美軍本來要投原子彈到京都，後來沒投選其他地方，就是因為那裡是日本文化的代表地」，所以故宮是絕對不會投彈。