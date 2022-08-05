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社會 社會焦點 保障人權

誆辦「蘇志燮見面會」騙投資　名模前經紀人又涉詐財600萬

▲▼ 趙崇伶 。（圖／記者劉昌松攝）

▲前名模經紀人趙崇伶多次以舉辦演唱會、藝人簽名會的名義行騙，已遭法院判刑。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人安妮的前經紀人趙崇伶，近年疑因財務出現問題，多次坑騙親友投資協助舉辦玖壹壹、劉德華演唱會，也曾因此遭判刑定讞。檢察官又查出，她在2017年間又佯稱要辦韓團BTOB、VIXX演唱會、韓國藝人蘇志燮見面會，向人募集投資約600萬元，事後卻毫無下文，投資人憤而提告，台北地檢署5日依詐欺罪起訴趙崇伶。

趙崇伶（綽號「美寶」、「mable」）原為汎迪娛樂有限公司、汎迪國際廣告有限公司，及麥斯平方文創有限公司的負責人，也曾經是名模Akemi香月明美及安妮的經紀人，因謊稱2017年11月間，要在南港展覽館舉辦團體「玖壹壹」，向李姓當舖業者詐騙100萬元，另外向倍思公司謊稱要辦BTOB來台演唱會，詐財300萬元，法院2021年以經因此判趙崇伶有期徒刑1年4月定讞。

▲▼韓疫情升溫！金泰梨半年內2度確診　《外星+人》蘇志燮、導演也中。（圖／翻攝自IG）

▲蘇志燮被當成詐騙詐騙募資的幌子。（資料照／翻攝自IG）

2018年底，她對外佯稱有管道取得林俊傑演唱會門票，騙到2位歌迷買9張門票，詐得4萬多元；2019年間，趙崇伶又佯稱將舉辦香港藝人劉德華演唱會，還假裝在忙著幫藝人張羅搭機費用，藉此詐騙80萬投資款；同時又以舉辦VIXX演唱會，需要租借場地等理由，詐得400多萬元，總計不法所得近600萬元，被台北地院，日前剛被法院判徒刑6年；另有6個月得易科罰金；可上訴。

由於趙崇伶詐騙案件屢上新聞，不少過去受害投資人因此發現被騙，紛紛提告，這次台北地檢署又查出，趙崇伶另外在2017年間，佯稱要辦韓團BTOB、VIXX演唱會，向投資人募資約500萬元，另外藉口將安排韓國藝人蘇志燮來台舉行見面會，再騙得約100萬元，不法所得共計約600萬元，因此再次依詐欺罪嫌起訴趙崇伶。而趙女詐騙金額累計超過1600萬元。

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