陪伴長大「1童年回憶」差點被媽丟掉！　她喊：死後也要陪我入棺

▲ 許多人都有屬於自己的「小被被」。（示意圖／取自pexels）

實習記者楊欣倫／綜合報導

每個人的童年回憶都不同，有的人會想念小時候吃的零食，或是重溫以前看過的電視節目，還有人會留著從小陪自己到大的娃娃或被單。近日一名網友發文表示，自己的媽媽因嫌棄她的「小被被」要拿去丟，但她覺得還很乾淨，非必要絕不水洗。貼文曝光後，引發網友留言，「30年還是香爆」、「每天都要抱著睡」。

一名網友於《爆廢公社》發文表示，她的媽媽要將陪她很久的「小被被」丟掉，因為長時間沒洗又舊又臭，然而她卻覺得香得很，根本不用洗，「等我老死後還要陪我入棺」，除非真的發生什麼意外才能下水清洗。

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▲原PO的小被被。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



此貼文引發網友熱烈回應，「我的37年了，破了還會自己縫補」、「我的小被被只有自己可以碰」、「我也有！從幼稚園用到現在，很好聞不能洗」、「洗掉味道還得重新養」、「我妹嫁人的時候還把小被被當嫁妝」、「小被被絕對不能洗，洗了我會失眠」、「我的被我媽強制丟掉，害我哭了一整天」、「就算破一片也要把它綁在一起」。

▲網友留言展示自己的小被被。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



不過，也有網友認為被子太久沒洗很不乾淨，「我還是會固定洗，要不然很髒」、「這麼久沒洗會過敏吧，都是細菌」、「我覺得很髒，一堆頭皮屑和養不完的塵蟎」、「很胎哥（髒、噁心），絕對不會讓小孩子有這樣的習慣」、「我也有小被被，但不能接受一直不洗它」、「我會過敏，不懂小被被的好」。