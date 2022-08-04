共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

▲共軍實彈射擊軍演，日本防衛省：4枚飛彈經過台灣上空。（圖／翻攝日本防衛省）



記者陶本和／台北報導

共軍4日下午約1時56分，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省揭露的圖示，有4枚飛過台灣本島上空。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，共軍發射後我們雷達就會計算高度跟落點，高度在100公里以上，就算大氣層邊緣，依照太空法概念就屬於外太空，並沒有領空問題。

據《日本放送協會》（NHK）報導，日本防衛省表示，中國4日下午3時至4時發射的導彈中，有5枚落在沖繩縣波照間島西南的日本專屬經濟區（EEZ），另外一枚落在日本專屬經濟區外，位於沖繩縣與那國島西北偏北的中國訓練區。另外，在5枚飛彈中，有4枚經過台灣本島上空。

對此，蘇紫雲表示，今天共軍發射飛彈會有三個點，第一個是我國防部公佈的資訊，第二是日本所釋出的訊息，以及中共東部戰區的影片，經他比對照片應該是黃山六一旅的導彈基地。他說，依照這發射飛彈的點，無論打到今天這樣的距離，依照航太太空火箭原理，彈道高度至少要250公里。

蘇紫雲表示，日本稱至少飛行500到700公里，換算高度就是250公里到350公里之間，而黃山距離約800公里，那麼高度就會是400公里高。

蘇紫雲說，100公里以上高度，就算是大氣層邊緣，依照太空法概念，就屬於外太空了，並沒有所謂領空的問題。另外，他也指出，其實在共軍發射飛彈之後，我們的雷達就會開始計算高度跟落點，對於台灣本島不會有危害就不會有後續因應或發布警報。