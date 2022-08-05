中國軍演「改變兩岸安全現狀」　星國專家：北京向武統邁出第一步

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日旋風訪問台灣19個小時，引發中國大陸強烈反彈，宣布自4日開始在台灣周圍海、空域進行實彈軍演。新加坡專家認為，軍演範圍幾乎封鎖整個台灣，這已明確改變兩岸安全關係現狀，形同北京向武統邁出了第一步。

根據《聯合早報》報導，裴洛西訪台時表示，訪團不違背任何台美關係準則，且就是要向外界清楚表達絕對不背棄對台灣的承諾，彰顯美台之間的團結。新加坡南洋理工大學國際關係學者李明江指出，裴洛西在台期間的言論，確實沒有打破台美官方政策框架，「顯示她沒有要推動美國對台政策發生任何根本性變化。」

裴洛西離開台灣後，解放軍從4日中午起，連續4天對台灣7個海空區域進行實彈軍演。李明江表示，中國軍方的行動在一定程度上是對整個台灣的封鎖，改變了兩岸安全關係的現狀，「這種封鎖行動是前所未有的，未來在合適的時機可能重演，這可以說是北京向以武促統邁出了第一步。」

路透引述台灣知情人士消息指出，5日上午，約10艘中國軍艦越過海峽中線並停留在該區，另有約20架共機短暫越過中線。此外，中共解放軍4日共發射11枚「東風系列」彈道飛彈，範圍涵蓋台灣北、南、東部外海。日本防衛省昨（4日）晚公布飛彈航跡，有4枚飛彈經過台灣上空，這也是首度有中共彈道飛彈飛越台灣陸域上空。

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