▲新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民、陳雕文／台北報導

新北地院日前發生1起非案件當事人要求閱卷被拒、竟當面羞辱承辦書記官「沒家教」的事件，書記官事後上網PO文質疑院方主管處理方式不符合內規，由於當時有2位轄區派出所警員在場，新北院今發布新聞稿指稱已積極蒐證，支持承辦書記官提告追究鬧事者責任，並已向警方嚴正抗議未經通報逕入院區執勤舉動，由承辦書記官向警政署檢舉要求查明責任歸屬。

轄區新北市土城警分局清水派出所得知被究責，今向《ETtoday東森新媒體》喊冤指出，當天民眾報案指稱在新北院內發生衝突，所以派2位警員前往了解處理，並沒進入法院的管制區域，後來書記官到場遭報案民眾辱罵，警員也制止報案民眾使用情緒性字眼，要求就事論事即可，後來雙方講完，民眾離開，警員沒有做錯事，不解為何反被追究責任。

這起風波發生於上周三（7月27日）下午4點多，經常出入法院的男子莊榮兆，到新北院閱卷室要求調閱某案件卷宗，因他非案件當事人且未出示當事人委任狀而被拒，莊男自稱利害關係人、執意要閱卷，承辦書記官也堅持立場，不肯讓步。

依承辦書記官事後PO文指出，莊男與她電話聯繫時，失控用各種情緒性污穢的字句攻擊她，她把話筒放在旁邊不理會，莊男吼完便掛斷電話，但閱卷室人員招架不住莊男，2度到辦公室找她，她說明非案件當事人要閱卷必須有委任狀，且須經司法事務官核批才行的原則，結果「這位紅遍司法界的莊先生豈可能就此罷休，他立刻生出了委任狀」。

▲依規定拒絕非案件當事人閱卷而遭無理辱罵的女書記官，上網PO文公布新北地院處理閱卷的注意事項。（圖／翻攝臉書「靠北書記官」網頁）

承辦書記官PO文指出，「在當事人不在場的情況下，憑空生出的委任狀，是否適法，各位自行評斷」，她聯絡不上事務官，因此堅持莊男須具狀聲請閱卷、並經事務官核可，閱卷室人員轉告她，莊男表示要報警，也真的報警。

書記官說，她原本認為依照內規，會由閱卷室人員通知值星庭長出面，或由政風室與法警室處理這類人民陳情事件，最後卻被通知莊男帶著2名警員來到她辦公室的大樓外，主管告訴她「請法警『偕同妳』處理，等法警到了妳再出去」。

▲依規定拒絕非案件當事人閱卷而遭無理辱罵的女書記官，上網PO文公布新北地院相關處理流程規定。（圖／翻攝臉書「靠北書記官」網頁）

承辦書記官自認立場沒錯，就聽從上級指示出面，接著「莊先生見到我，劈頭就是一陣暴怒斥責，說我瀆職，不讓他閱卷，甚至是說我沒家教」，她就這樣在人來人往的場合，被對方重複著同樣的話羞辱，主管們全都沉默，反而是1位經過的學弟上前仗義執言、幫她周旋，前後歷時約半小時，莊男才離開。

承辦書記官PO文質疑「為什麼莊先生可以帶著警察，這麼輕易就侵門踏戶闖進法院」、「遇到民眾非理性陳情，為何沒有通知法警室、政風室處理」、「為什麼莊先生帶警察直闖法院要找書記官，官長不知情？庭長沒有出面？」、「是不是以後民眾只要胡鬧，報了警，就可以想找書記官就找書記官，想找法官就找法官呢？」她強調「我依然堅持沒有讓他閱卷」。

▲依規定拒絕非案件當事人閱卷而遭無理辱罵的女書記官，上網PO文公布新北地院相關處理流程規定。（圖／翻攝臉書「靠北書記官」網頁）

事件經承辦書記官的PO文鬧開，新北院今發布新聞稿指稱「莊姓民眾以不理性方式，強硬要求承辦書記官准其閱卷，已嚴重干擾本院書記官、閱卷人員正常職務之行使，本院刻正積極蒐證，還原事發經過，若莊姓民眾涉有妨害公務行為，本院將於徵詢相關當事人意願後，依法提出告訴或告發，以正視聽」。

▲依規定拒絕非案件當事人閱卷而遭無理辱罵的女書記官，上網PO文公布新北地院相關處理流程規定。（圖／翻攝臉書「靠北書記官」網頁）

新北院聲明稿並指出「關於土城分局清水派出所警員於當日未經通報，逕至本院院區執行職務一事，已於事發翌日，由本院法警長、政風主管前往清水派出所瞭解及嚴正異議，且經書記官A女主動向警政署檢舉，應由權責單位即督察機關釐清責任歸屬後究責。」

新北院聲明稿最後才解釋內規的正確處理流程，指稱「本件事發後，本院陳院長已多次召開主管會議，於會中重申機關安全、危機處理之重要性，遇不理性民眾到院滋擾，務必依相關規定通報，並責由主管、法警到場協助處理，不宜讓同仁單獨面對。」