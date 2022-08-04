當街罵警：給我坐下，警犬！　囂張男慘了...賠11萬換免囚

▲台北張姓男子因對警方處理事情不滿，竟罵警「你們給我坐下，警犬！」、「狗還可以被調教，渣就不行」等語。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一28歲的張姓男子和人發生爭執，因警察到場處理的過程引他不滿，當場辱罵2名員警「你們給我坐下，警犬！」，隨後又上派出所辱罵現場4位員警「狗還可以被調教，渣就不行」等語，被警方當場以妨害公務罪逮捕，張男認罪後共以6萬元和6名員警調解，此案經台北地院審理，合併判他應執行拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

判決書指出，張男於今年4月3日下午1時許在某商旅與人發生爭執，萬華分局西門町派出所獲報後，下午1時許派2名員警到場處理，不料張男不滿員警的處理方式，竟當場對警怒罵「你給我閉嘴我跟你講」、「長官在講話有沒有在聽呀？」、「你們給我坐下，警犬！」。

張男罵完怒氣未消，約1小時後又自行前往西門町派出所，想質問方才事件的處理情形，再次對所內4名員警出言羞辱，大罵「你們本來就是人民的犬」、「對我來說你們就是狗，因為忠誠正直」、「狗還可以被調教，渣就不行」等語，被警方以妨害公務罪現行犯逮捕。

張男在警訊時一度否認把警察當狗叫他們坐下，辯稱他是問警察要不要坐下來休息，其他關於狗的言論他有說，但他並沒指明是誰。後來張男在開庭前認罪，法官考量他已分別和6位員警共以6萬元調解，且目前無業，依妨害公務合併判他應執行拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。