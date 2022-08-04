「中共軍演要節制！」　朱立倫：民進黨害萬人喪失生命卻不檢討





▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台造成中共軍事行動，國民黨主席朱立倫今（4）日表示，國民黨中心任務就是捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，任何傷害中華民國及破壞民主自由的，國民黨都堅決反對，並呼籲各方節制，應要交流非交惡對抗。

朱立倫強調，對於國際友人的訪問，尤其是來支持中華民國和台灣的，當然要誠摯表示歡迎，國會議長來訪也不是第一次，希望大家能夠靜下心來，了解國會不是行政部門，是代表人民、民意，何況包括美國總統拜登一再強調，一個中國的政策沒有改變。朱指出，國民黨親美是親民主自由，也要友日、知日，對中國大陸一定要持續對話、交流，維持穩定和平，才是負責任的政黨。

國民黨公開表達歡迎裴洛西來訪引發深藍不滿，朱立倫說，國民黨是個多元的政黨，黨的中心思想是不會改變，永遠堅持捍衛中華民國。一定會有不同的聲音，但國民黨不會改變中心思想和路線。

在裴洛西離台，中共即展開軍演後，外界預期民進黨年底選戰將再次主打「抗中保台」，朱立倫說，民進黨最喜歡用意識形態和兩岸的緊張情勢遮掩自己施政不利的地方，這不是民眾的最佳選擇，民眾要看它是不是能夠真心為人民，過去這幾年大家有過得更好更平安嗎？疫情期間因為民進黨種種的錯誤和措施，造成萬人生命的喪失，為什麼不好好來檢討？

朱立倫進一步指出，國內面對通貨膨脹、物價、缺電和能源危機，民進黨執政多個縣市都爆發重大弊案，這是民眾追求的真相，民進黨不要想靠意識型態、兩岸緊張情勢來擷取最後的選票，他還是相信民眾的理性和民眾最後的抉擇。