蔡英文召開國安會議因應共軍演習？　總統府：隨時掌握狀況

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，共軍4日中午起在台灣周邊6處海域進行軍演。對於外界好奇，總統蔡英文是否召開國安高層會議，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊及國軍隨時掌握狀況。

共軍宣布自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

對此，外界好奇總統蔡英文是否召開國安高層會議？張惇涵則簡短表示，國安團隊及國軍隨時掌握狀況。

不過，對於中共軍事演習，蔡英文在3日的公開談話中已有明確態度。她認為，國會議員團到台灣來，是朋友之間的正常做法與互動，軍事演習是沒有必要的反應，台灣會一直對建設性的對話持開放態度。

此外，蔡英文也在談話中表達3大基本態度，其中特別強調，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線；同時，她也希望與全世界民主國家團結合作，共同維護民主的價值。

國防部則表示，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓之場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

國防部強調，將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。