台日實體交流重啟！文總Taiwan Plus合作農委會　農產品直送東京

▲文化總會重啟Taiwan Plus，9月將前往東京上野公園舉辦實體活動。（資料圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

為宣揚台灣品牌，文化總會曾連續於2018、2019年赴日本東京舉辦「Taiwan Plus文化台灣」生活節，在日掀起台灣熱，直到2020受疫情影響停辦。如今暌違3年，文總將於今年9月重新回歸東京上野公園，重啟台日實體交流，還將與農委會合作，精選台灣當季的優質農產品直送東京！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化總會在2018、2019連續兩年赴日舉辦Taiwan Plus，吹起當地台灣熱。（資料圖／文化總會提供）

文總今（4）日宣布，「Taiwan Plus」生活節重新啟動，將在今年9月回歸東京上野公園，把最新的台灣文化介紹給日本朋友，為台日在疫後首度重啟的實體交流，此屆主題定為「台灣吉日」，期盼很快就能迎來更多彼此交流互訪的好日子。

文總指出，經與日方有關單位討論及協調後，最新一屆Taiwan Plus預計將於今年9月17日、18日在東京上野公園登場，該週末亦適逢日本「敬老日」假期。這次不僅集結許多台灣品牌推出豐富的市集，也將邀請台灣重量級的音樂人到東京開唱；更有兩項「秘密武器」，一是文總將與農委會合作，首度精選台灣當季的優質農產品直送東京；二是本屆將別開生面，規劃跨界合作的第二展區，要讓整個東京都充滿濃濃的台灣味，詳情將擇期公布。

▲▼文總結合台灣的文化、設計、產業等領域品牌，也邀請政府、地方縣市、民俗團體參與。（資料圖／文化總會提供）

回顧過去2屆在東京舉辦的Taiwan Plus，2018年主題為「文化台灣」，2019年主題則是「台灣新感覺」，文總結合台灣的文化、設計、產業等領域品牌，也邀請政府、地方縣市、民俗團體參與，透過多元豐沛的活動及市集、最精彩的美學，將台灣的新文化能量帶去東京，做強力的文化發信。活動期間不僅旅日台僑齊聚，也吸引許多日本的「哈台族」朝聖，以2019年為例，活動2日的參觀人潮就突破8萬人，當時連旅日投手教練王建民都蒞臨會場。

▲2019「Taiwan Plus」開幕式，陳錫煌布袋戲演出。（資料圖／文化總會提供）

文總表示，Taiwan Plus的意思就是「台灣有無限的可能，等待你的探索」，2019年活動落幕後，許多台僑和日本朋友都很期待下一屆，可惜2020年起因疫情停辦。過去兩年多，台灣和日本在疫情期間都發生了很多變動，但兩國的政府和人民不僅未因疫情而增加隔閡，反而更加緊密、互助。

為了因應各界的期待，並為疫後台日交流作好準備，文總決定今年確定復辦Taiwan Plus，「台灣吉日」的主題更是象徵台日共同祈福，揮別不安與變動，迎向美好的前程。

將以市集設計、音樂展演、第二展區為三核心，嚴選策展單位與品牌，讓日本及國際社會，透過這場台灣疫後首度在海外舉辦的大型戶外活動，看見台灣正在發生的文化風潮，享受台灣獨有美好的文化體驗。籌備團隊另將持續關注並配合日本當地的防疫規定、以及台灣的出入境檢疫措施，滾動式調整相關規劃。

▲Taiwan Plus將以市集設計、音樂展演、第二展區為三核心，嚴選策展單位與品牌，讓日本及國際社會看見台灣的文化風潮。（資料圖／文化總會提供）