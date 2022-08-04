獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」　台商：氣氛從未如此緊張

記者任以芳／台北-漳州報導

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程，大陸解放軍宣布將於今（4日）12點到7日12點，在台灣周邊進行重要聯合軍演。在福建漳州經商快二十年的老台商伍先生，提供《東森新媒體ETtoday》記者解放軍昨3日下午大批軍隊集結影片，一長排軍車開往漳州龍海港尾，光是等車隊離開至少15分鐘，不少人都有見到砲車、坦克車經過。他說，這次連大陸朋友都感到緊張，憂心兩岸這次是否會擦槍走火。

▲ 昨天8/3解放軍大規模對台軍演前夕，漳州港一帶出現解放軍隊大集結 。（圖／台商伍先生提供）

台商伍先生住漳州港一帶，接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，自從傳出裴洛西訪台之後，漳州港和太武山已經連續兩星期非常不平靜，所有居民陸續看到解放軍車隊集結，經常看到炮車、坦克車，甚至還有裝飛彈的車子，昨天下午三點多的集結隊伍是最龐大一次。

他進一步敘述，影片裡等待的Ｔ字路口紅綠燈秒數不到一分鐘，當時覺得奇怪已經顯示綠燈，前面車輛還不動。後來一看原來是解放軍前集結出發，這次陣仗隊伍很長，至少三、四十輛軍車從市區經過往漳州龍海港尾方向走。

伍先生說，當時光是等解放軍車隊離開加上路管就花15分鐘，更誇張的是，剛好他行經路線跟軍車差不多，沿路都有維安、武警或保安。軍車車隊保持一定速度距離一路開去港尾。他研判，應該是往汕頭、廈門、平和方向走，那邊都有軍區。

▼ 用路人等待解放軍車隊通過。（圖／台商伍先生提供）

▲昨8/3漳州龍海市區、往外縣市等道路到處都是軍車、武警，氣氛緊張 。（圖／台商伍先生提供）

相較過去軍演氣氛，加上大陸這次媒體報導，老百姓情緒高漲，讓人感覺這次解放軍針對台海的軍演規模是來真的。伍先生住在杭州朋友傳來一段網傳杭州南站一長串「坦克車」運送畫面。

今年68歲伍先生說，這大概經歷1995-1996年「台海危機」後，自己心裡第一次為台海感覺緊張。後來到漳州做生意快二十多年，首次見到解放軍大集結。



▲漳州港一帶全是武警站崗 。（圖／台商 伍先生提供）

過去兩岸對峙年代，福建對台一直是軍事重鎮。伍先生指出，台海戰爭消停後，對岸每年六、七月五大軍區都有例行軍演，平時偶而在街上見到軍車不稀奇，但這次一口氣全看到，感覺軍方也沒掩飾，連周邊大陸朋友都擔心這幾天軍演會不會擦槍走火，氣氛上是真的很緊繃。

▼ 網傳「杭州南站」也出現大批解放軍武集結 。（圖／讀者提供）





