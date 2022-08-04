　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」　台商：氣氛從未如此緊張

記者任以芳／台北-漳州報導

針對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行程，大陸解放軍宣布將於今（4日）12點到7日12點，在台灣周邊進行重要聯合軍演。在福建漳州經商快二十年的老台商伍先生，提供《東森新媒體ETtoday》記者解放軍昨3日下午大批軍隊集結影片，一長排軍車開往漳州龍海港尾，光是等車隊離開至少15分鐘，不少人都有見到砲車、坦克車經過。他說，這次連大陸朋友都感到緊張，憂心兩岸這次是否會擦槍走火。

▲▼ 昨天8/3解放軍大規模對台軍演前夕，漳州港一帶出現解放軍大集結 。（圖／台商伍先生提供）

▲▼ 昨天8/3解放軍大規模對台軍演前夕，漳州港一帶出現解放軍大集結 。（圖／台商伍先生提供）

▲ 昨天8/3解放軍大規模對台軍演前夕，漳州港一帶出現解放軍隊大集結 。（圖／台商伍先生提供）

台商伍先生住漳州港一帶，接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，自從傳出裴洛西訪台之後，漳州港和太武山已經連續兩星期非常不平靜，所有居民陸續看到解放軍車隊集結，經常看到炮車、坦克車，甚至還有裝飛彈的車子，昨天下午三點多的集結隊伍是最龐大一次。

他進一步敘述，影片裡等待的Ｔ字路口紅綠燈秒數不到一分鐘，當時覺得奇怪已經顯示綠燈，前面車輛還不動。後來一看原來是解放軍前集結出發，這次陣仗隊伍很長，至少三、四十輛軍車從市區經過往漳州龍海港尾方向走。

伍先生說，當時光是等解放軍車隊離開加上路管就花15分鐘，更誇張的是，剛好他行經路線跟軍車差不多，沿路都有維安、武警或保安。軍車車隊保持一定速度距離一路開去港尾。他研判，應該是往汕頭、廈門、平和方向走，那邊都有軍區。

▼ 用路人等待解放軍車隊通過。（圖／台商伍先生提供）

▲▼ 昨天8/3解放軍大規模對台軍演前夕，漳州港一帶出現解放軍大集結 。（圖／台商伍先生提供）

▲▼ 昨天8/3解放軍大規模對台軍演前夕，漳州港一帶出現解放軍大集結 。（圖／台商伍先生提供）

▲昨8/3漳州龍海市區、往外縣市等道路到處都是軍車、武警，氣氛緊張 。（圖／台商伍先生提供）

相較過去軍演氣氛，加上大陸這次媒體報導，老百姓情緒高漲，讓人感覺這次解放軍針對台海的軍演規模是來真的。伍先生住在杭州朋友傳來一段網傳杭州南站一長串「坦克車」運送畫面。

今年68歲伍先生說，這大概經歷1995-1996年「台海危機」後，自己心裡第一次為台海感覺緊張。後來到漳州做生意快二十多年，首次見到解放軍大集結。 
▲▼ 漳州港一帶都是武警站崗 。（圖／台商 伍先生提供）

▲漳州港一帶全是武警站崗 。（圖／台商 伍先生提供）

過去兩岸對峙年代，福建對台一直是軍事重鎮。伍先生指出，台海戰爭消停後，對岸每年六、七月五大軍區都有例行軍演，平時偶而在街上見到軍車不稀奇，但這次一口氣全看到，感覺軍方也沒掩飾，連周邊大陸朋友都擔心這幾天軍演會不會擦槍走火，氣氛上是真的很緊繃。

▼ 網傳「杭州南站」也出現大批解放軍武集結 。（圖／讀者提供）

▲▼ 網傳「杭州南站」大批解放軍武集結 。（圖／讀者提供）
 

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
突圍成功！交通部借道日菲航路　今無航班因軍演取消
大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了
快訊／中共軍演、台股跌近百點！　台積電失守500
快訊／直擊！　新竹幻象戰機一早「掛彈升空」
獨家直擊！解放軍大集結畫面曝光　台商：氣氛從未如此緊張
NBA騎士冠軍成員持毒被捕　最重恐被關2年
超仙「桌球女神」比基尼爆紅！神隱2個月首發聲　親揭驚人下一步
快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」　台商：氣氛從未如此緊張

2大媽躺馬路睡覺　遭汽車輾頭竟沒事！結局讓眾人轟「根本碰瓷」

國台辦批蕭美琴「公然挑釁一中原則」　必將遭歷史清算

共軍「圍台實彈軍演」3天內容曝！　東部射飛彈、西部長程火箭彈

共軍鎖台軍演凸顯2重點！　海峽中線恐回不去了

6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進稱大幕剛拉開：要關起門來打狗

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒能把她嚇回去

中國軍演困台被指「妨礙航行自由」　華春瑩：從沒看到任何問題

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

快訊／楊智淵被大陸拘捕！　國台辦：台獨逃脫不了嚴懲

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」　台商：氣氛從未如此緊張

2大媽躺馬路睡覺　遭汽車輾頭竟沒事！結局讓眾人轟「根本碰瓷」

國台辦批蕭美琴「公然挑釁一中原則」　必將遭歷史清算

共軍「圍台實彈軍演」3天內容曝！　東部射飛彈、西部長程火箭彈

共軍鎖台軍演凸顯2重點！　海峽中線恐回不去了

6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進稱大幕剛拉開：要關起門來打狗

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒能把她嚇回去

中國軍演困台被指「妨礙航行自由」　華春瑩：從沒看到任何問題

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

快訊／楊智淵被大陸拘捕！　國台辦：台獨逃脫不了嚴懲

美參院表決壓倒性通過　支持芬蘭和瑞典加入北約

「土耳其人也關注」裴洛西訪台！　吳鳳：這叫做真正的台灣價值

賣場見整袋「便便」驚呆他　老饕嗨翻：沒零用錢都靠它解饞

實彈演習鎖台　交部借道日菲航路突圍成功「今無航班因軍演取消」

七夕快樂！只要輸入三關鍵字　讓熊大兔兔陪看煙火　

U12／「小朋友開心打球就好」　日本寫最慘成績監督扛責

升溫！張育成近4場先發都敲安　打擊率攀升創本季新高

保時捷進軍電動自行車界　開發驅動系統、前總裁擔任負責人！

中共軍演、台股開低跌逾90點！　台積電下挫5元、失守500

栢麗廳最低54折！美食展飯店優惠餐券懶人包　海霸王最低46折

賈靜雯唇語看到「修杰楷」秒對　曾莞婷吃鍾承翰菜渣...林柏宏驚：OMG

大陸熱門新聞

獨／直擊軍演前夕「解放軍大集結」

共軍3天圍台演習內容曝！東部射飛彈、西部射火箭彈

大陸官媒列國際聲援中方名單！炸出網友群嘲

中國繞台軍演　陸：沒有任何問題

6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進：要關起門來打狗

楊智淵被大陸拘捕！ 國台辦回應

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒把她嚇回去

共軍鎖台軍演2重點！　海峽中線恐回不去了

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

快訊／社運人士楊智淵「上銬畫面」曝光！被迫畫押上微博熱搜

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

社運人士楊智淵被大陸拘捕

第一凶墓！80名盜墓賊葬身　絕命機關曝光

解放軍軍演跨海峽中線 陸專家：外界忽略已展現最大限度克制

更多熱門

相關新聞

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後，中共解放軍隨即宣布自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。對此，前國安會祕書處長、曾任陸軍副司令的退役中將劉湘濱表示，台灣最大的問題是一個海島國家，共軍若封鎖台灣讓整個能源出狀況。「就差不多了」。

快訊／直擊！新竹幻象戰機一早「掛彈升空」

快訊／直擊！新竹幻象戰機一早「掛彈升空」

美前官員：北京持續表不滿　不致與美國嚴重衝突

美前官員：北京持續表不滿　不致與美國嚴重衝突

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

國台辦批蕭美琴「必將遭歷史清算」

國台辦批蕭美琴「必將遭歷史清算」

關鍵字：

裴洛西訪台中美關係軍演飛彈

讀者迴響

熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

宛宛兒「遭車追撞」　一見對方車主傻眼：會不會太誇張

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面