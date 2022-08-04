裴洛西發表聲明：中國阻止不了全球領袖訪問台灣

▲美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程。（圖／ETtoday攝影中心攝）



文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天結束訪台行程後表示，中國無法阻止世界各地的領袖造訪台灣。

路透社報導，裴洛西在聲明中說：「遺憾的是，由於中國共產黨反對，台灣被阻止參加全球會議，最近一次是在世界衛生組織（WHO）。」

「儘管他們可能阻礙台灣派領袖出席全球論壇，他們無法阻止全球領袖或任何人訪台，以向台灣繁榮的民主致敬、凸顯台灣諸多成就，並重申我們持續合作的承諾。」