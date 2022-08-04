　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西發表聲明：中國阻止不了全球領袖訪問台灣

▲▼美國眾議院議長裴洛西班機離台。（圖／ETtoday攝影中心攝） 

▲美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天結束訪台行程後表示，中國無法阻止世界各地的領袖造訪台灣。

路透社報導，裴洛西在聲明中說：「遺憾的是，由於中國共產黨反對，台灣被阻止參加全球會議，最近一次是在世界衛生組織（WHO）。」

「儘管他們可能阻礙台灣派領袖出席全球論壇，他們無法阻止全球領袖或任何人訪台，以向台灣繁榮的民主致敬、凸顯台灣諸多成就，並重申我們持續合作的承諾。」

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
桃園深夜天空爆不明亮光！狂閃畫面曝　網驚：淡水也有
軍6區軍演「4號最重要」　專家：有意讓飛彈越過台灣上空
遭國台辦點名制裁　宣德科技火速出清「宣德能源」全數持股
美股勁揚416點！那指創5月初來新高　台積電ADR漲0.44
共軍今起「環台實彈軍演」　切斷台灣18條國際航線
快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

共軍升高威脅　拜登與國安團隊討論印太局勢

白宮：中國沒理由將裴洛西訪台變成危機

裴洛西發表聲明：中國阻止不了全球領袖訪問台灣

談裴洛西訪台　加拿大外長籲中國緩和緊張局勢

裴洛西訪台情勢緊繃　美參院外委會延審台灣法案

美股勁揚416點！那指創5月初來新高　台積電ADR漲0.44%

吃播主3年狠甩50公斤肥肉！變身金剛芭比　驚人對比照曝光

G7外長聯合聲明「關切中共軍演」　籲確保台海和平穩定

土耳其7月通膨「狂飆79%」創24年新高　糧食更漲90%

國際火線／紙老虎如何咬人？美國拿台灣當逗貓棒戲弄中國

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

共軍升高威脅　拜登與國安團隊討論印太局勢

白宮：中國沒理由將裴洛西訪台變成危機

裴洛西發表聲明：中國阻止不了全球領袖訪問台灣

談裴洛西訪台　加拿大外長籲中國緩和緊張局勢

裴洛西訪台情勢緊繃　美參院外委會延審台灣法案

美股勁揚416點！那指創5月初來新高　台積電ADR漲0.44%

吃播主3年狠甩50公斤肥肉！變身金剛芭比　驚人對比照曝光

G7外長聯合聲明「關切中共軍演」　籲確保台海和平穩定

土耳其7月通膨「狂飆79%」創24年新高　糧食更漲90%

國際火線／紙老虎如何咬人？美國拿台灣當逗貓棒戲弄中國

共軍升高威脅　拜登與國安團隊討論印太局勢

解放軍軍演各航班照飛、裴洛西訪台大陸3制裁　財經HOT 5一次看

白宮：中國沒理由將裴洛西訪台變成危機

奇萊山驚見《魔法公主》「山獸神」　尾隨1小時如守護神

長榮董座張衍義：造新船當然有排舊船汰換時程　船舶出租公司也一樣

BWF盤點世錦賽奪金大熱門　戴資穎、麟洋配呼聲都很高

林哲熹「懷中痛別7歲愛犬」！　心碎感慨：還有好多愛想給牠

我國引水人發生事故比例偏高　船聯會建議增員額、建立評鑑制度

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

情侶年收450萬怨：買房後活得很累　過來人揭問題出在「越級打怪」

小S性感翻跳王嘉爾新歌　大秀好身材...辣翻全網！

國際熱門新聞

拿台灣當逗貓棒，美戲弄紙老虎中國？

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

裴洛西採「安全路線」繞開　降落南韓烏山空軍基地

G7外長聯合聲明關切中共軍演　籲確保台海和平穩定

BBC：解放軍演習恐演變成全面危機

不斷更新／裴洛西訪台　各國反應一次看

土耳其7月通膨飆79%　創24年新高

裴洛西訪台　分析：習近平陷入兩難

吃播主狠甩50公斤！變身金剛芭比對比照曝

美軍航母雷根號動了　最新位置曝光

美股勁揚416點　那指創5月初來新高

CNN分析：裴洛西激怒中國值得嗎？

裴洛西發表聲明：中國阻止不了全球領袖訪問台灣

裴洛西訪台情勢緊繃　美參院外委會延審台灣法案

更多熱門

相關新聞

共軍鎖台軍演2重點！　海峽中線恐回不去了

共軍鎖台軍演2重點！　海峽中線恐回不去了

解放軍3日起在台灣周邊進行海空域組織實戰化聯合演訓，並將於4日至7日同南部戰區在台灣周邊6個區域演習，中國政策科學研究會高級研究員王雲飛指出，這次演習意義遠超1996年台海危機，代表未來解放軍在台海的演習區域「回不去了」，將常態化接近台灣，抹去「台海中線」概念。

談裴洛西訪台　加拿大外長籲中國緩和緊張局勢

談裴洛西訪台　加拿大外長籲中國緩和緊張局勢

裴洛西訪台情勢緊繃　美參院外委會延審台灣法案

裴洛西訪台情勢緊繃　美參院外委會延審台灣法案

6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進：要關起門來打狗

6實彈軍演圍困台灣！　胡錫進：要關起門來打狗

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒把她嚇回去

裴洛西順暢來去台灣　胡錫進：遺憾沒把她嚇回去

關鍵字：

裴洛西台灣

讀者迴響

熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

愛愛體位安全度排行！研究：「天蠍座式」最危險　

宛宛兒「遭車追撞」　一見對方車主傻眼：會不會太誇張

感情世界最單純星座Top 3

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

快訊／中和民宅頂樓大火！火勢全面燃燒　105人忙灌救

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面