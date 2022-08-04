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北市松哖酒店凌晨冒火竄濃煙！上百住客驚恐逃生　近百警消搶救

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區4日凌晨2時許，仁愛路三段松哖酒店地下1樓突然發生火警，灰黑濃煙不斷從地下室竄出，櫃檯人員見狀趕緊報警求助。警消獲報到場立即疏散住客及附近民眾，所幸火警未造成人員受困傷亡。初步調查，起火點疑似位於備品倉庫，內部囤放被單等易燃物，確切起火原因有待後續調查釐清。

▲▼仁愛路三段一間酒店地下室一樓發生火警，大量濃煙竄出。（圖／記者游宗樺攝）

▲仁愛路三段一間酒店地下室一樓發生火警，大量濃煙竄出。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場時，發現建物從地下室到一樓櫃檯都充滿濃煙，於是立即疏散民眾，並拉水線入內灌救，同時為確保無人受困屋內，警消在一片濃煙中拉起發光繩入屋搜索。由於起火的「松哖酒店」兩旁緊鄰北市警局大安分局、新生南路派出所，警員事發時立即到場協助疏散，並提供所內空間讓住客暫時休息。

▲▼仁愛路三段一間酒店地下室一樓發生火警，大量濃煙竄出。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼仁愛路三段一間酒店地下室一樓發生火警，大量濃煙竄出。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼仁愛路三段一間酒店地下室一樓發生火警，大量濃煙竄出。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消入屋搜救，並協助房客疏散。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第二大隊大隊長洪超倫表示，警消凌晨2時43分獲報，出動97名警義消、30輛各式消防車及6輛救護車到場，第一時間疏散15名民眾，並與飯店人員確認房間內還有無房客。由於起火地點位於地下一樓，放滿被單、床罩等備品，加上空間狹小不易灌救，警消經約1小時才成功將火勢撲滅，火警未造成人員傷亡，確切起火原因有待調查釐清。

▲▼仁愛路三段一間酒店地下室一樓發生火警，大量濃煙竄出。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方提供所內空間供房客暫時休息。（圖／記者游宗樺攝）

 

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