傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘　愛車在地下室燒成廢鐵

▲樹林家樂福地下室30日傳出火警。（圖／翻攝臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林家樂福地下2樓，30日晚間8點多傳出警報聲響，原來是有民眾的愛車引擎冒出濃煙，並開始悶燒！所幸自動灑水系統起功效，其他車輛才沒受到波及。消防員到場後僅花15分鐘即順利撲滅火勢。原來，該轎車的女車主剛把車停好並走進賣場購物20分鐘，未料愛車已燒成廢鐵。

▲郭女的愛車突然燒成廢鐵，所幸未造成人員傷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，年約40歲的郭姓女子獨自開車到樹林家樂福，把車停到地下2樓後，隨即進賣場購物，才上樓約5分鐘，其愛車引擎就開始起火，濃煙隔著引擎蓋竄出，沒多久即觸發警報器以及停車場的自動灑水系統，立即噴水阻隔延燒。家樂福員工發現狀況也趕緊報案。

消防員到場後立即灌水，警方則是協助疏散樓上顧客到安全處，查出車籍資料後請家樂福廣播，郭女聽到廣播在喊自己的車牌號碼，趕緊前去地下二樓查看，沒想到愛車已成廢鐵，驚訝不已。

▲除了未造成人員傷亡，也沒波及到左右兩側的車輛，幫助郭女省了一些荷包。（圖／記者陳雕文翻攝）

但好險當時她已經不在車上，而且這次火警也沒造成左右側的車輛受波及，算是不幸中的大幸。但為求謹慎，警方仍一併通知2車的車主到現場確認兩側車輛有無財損。現場未影響交通車流，起火原因及相關財損待消防局火調科調查。

▼消防派出76人迅速灌水滅火，並進行排煙。（圖／記者陳雕文翻攝）