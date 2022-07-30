　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

▲▼快訊／樹林家樂福地下室傳火警！民眾全疏散。（圖／翻攝臉書）

▲樹林家樂福地下室30日傳出火警。（圖／翻攝臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林家樂福地下2樓，30日晚間8點多傳出警報聲響，原來是有民眾的愛車引擎冒出濃煙，並開始悶燒！所幸自動灑水系統起功效，其他車輛才沒受到波及。消防員到場後僅花15分鐘即順利撲滅火勢。原來，該轎車的女車主剛把車停好並走進賣場購物20分鐘，未料愛車已燒成廢鐵。

▲▼燒成廢鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲郭女的愛車突然燒成廢鐵，所幸未造成人員傷亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，年約40歲的郭姓女子獨自開車到樹林家樂福，把車停到地下2樓後，隨即進賣場購物，才上樓約5分鐘，其愛車引擎就開始起火，濃煙隔著引擎蓋竄出，沒多久即觸發警報器以及停車場的自動灑水系統，立即噴水阻隔延燒。家樂福員工發現狀況也趕緊報案。

消防員到場後立即灌水，警方則是協助疏散樓上顧客到安全處，查出車籍資料後請家樂福廣播，郭女聽到廣播在喊自己的車牌號碼，趕緊前去地下二樓查看，沒想到愛車已成廢鐵，驚訝不已。

▲▼燒成廢鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲除了未造成人員傷亡，也沒波及到左右兩側的車輛，幫助郭女省了一些荷包。（圖／記者陳雕文翻攝）

但好險當時她已經不在車上，而且這次火警也沒造成左右側的車輛受波及，算是不幸中的大幸。但為求謹慎，警方仍一併通知2車的車主到現場確認兩側車輛有無財損。現場未影響交通車流，起火原因及相關財損待消防局火調科調查。

▼消防派出76人迅速灌水滅火，並進行排煙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼燒成廢鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘　愛車在地下室燒成廢鐵
快訊／遭理科太太「駭進IG偷看私訊」　理科先生震驚發聲
快訊／氣象局深夜發布「2縣市」大雨特報　明有38度極端高溫
陸綜人氣男星「遭傳做過鴨」　節目組沉重發聲：很悲哀
英雄警「槍殺女友」3死2傷逃逸山區　尋獲已成遺體
快訊／樹林家樂福地下室火警！民眾疏散畫面曝
婦心跳停止緊急CPR「胸部噴血」　醫一看嘆：別再強忍了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

快訊／樹林家樂福地下室傳火警！民眾全疏散

新北翁出門釣魚「失蹤一週」！民眾新店溪運動發現遺體

高雄鼠窩5天大作戰全紀錄！清潔大隊咬牙挺進…現場照越看越驚

「高雄恐怖鼠窩」Day5完結篇！清潔隊5天狂躲蟑螂雨　清出30噸垃圾

警政署維護選前治安...全國舉辦擴大臨檢　針對這2項目加強查緝

大貨車載小山貓「汐止轉彎翻覆」　整台車卡邊坡...駕駛手骨折

6月大女嬰確診抽搐！婦人急衝消防局求助　救護車開道給氧急送醫

台中午後大雨溪水暴漲　男全身濕透受困橋下...理由超瞎

疑天氣太熱釀禍！碧潭吊橋「地板縫隙燃燒」　中午熄滅下午復燃

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

快訊／樹林家樂福地下室傳火警！民眾全疏散

新北翁出門釣魚「失蹤一週」！民眾新店溪運動發現遺體

高雄鼠窩5天大作戰全紀錄！清潔大隊咬牙挺進…現場照越看越驚

「高雄恐怖鼠窩」Day5完結篇！清潔隊5天狂躲蟑螂雨　清出30噸垃圾

警政署維護選前治安...全國舉辦擴大臨檢　針對這2項目加強查緝

大貨車載小山貓「汐止轉彎翻覆」　整台車卡邊坡...駕駛手骨折

6月大女嬰確診抽搐！婦人急衝消防局求助　救護車開道給氧急送醫

台中午後大雨溪水暴漲　男全身濕透受困橋下...理由超瞎

疑天氣太熱釀禍！碧潭吊橋「地板縫隙燃燒」　中午熄滅下午復燃

英國首相之爭　特拉斯獲友台外委會主席背書

歐陽靖望兒成「中日雙語寶寶」！　兒一開口她傻眼：害我很尷尬

每款限量99輛！凱迪拉克CT4-V Blackwing性能房車將開放海外訂購

台女星撞臉《禹英禑》朴恩斌！　網驚：瞬間以為在看台劇

「收了喜歡的人給的80萬」　19歲嫩妹自曝荒謬包養歷程

中國若犯台　瑞士：將跟進歐盟對中制裁措施

抓到了！俄羅斯官方單位鼓吹「種族滅絕」　推特認證仇恨言論

傻爆眼！女進家樂福開心購物20分鐘…愛車在地下室燒成廢鐵

接受NBA訓練師指導巧遇「英雄哥」　新北國王球員首日直接練到抽筋

快訊／氣象局深夜發布「台南、高雄」大雨特報　明有38度極端高溫

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

醫師總務遭砍！慘縫80幾針　拿水勸離遭記恨

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

滷味攤槍手行凶前曾傳1句話給女兒　警方一看驚覺不妙

獨／滷味老闆遭爆頭　空拍機赫見殺手屍體還握槍

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

墾丁白砂SUP上演「活春宮」　警追查

一張照片讓她認定男友是渣男　網看到笑翻

高雄鼠窩Day5就快達陣！　蟑螂雨更加恐怖

女友一路陪同！他成功獲選AV男優　拍攝主題曝

快訊／雙載機車與貨車對撞　2人噴飛慘死

更多熱門

相關新聞

宜蘭平房竄火舌　延燒另3間鄰房

宜蘭平房竄火舌　延燒另3間鄰房

宜蘭大同鄉一間一樓平房，29日傍晚突冒出濃煙火舌，火勢一發不可收拾，延燒到鄰近的另3間平房並全面燃燒，警消全力灌救後，在70分鐘後撲滅火勢，這場大火，幸無人傷亡，起火原因正由警方調查中。

翁拆鋰電池充電8小時燒掉整棟樓　妻葬身火海

翁拆鋰電池充電8小時燒掉整棟樓　妻葬身火海

大同大學實驗室火警　生技公司2人不起訴

大同大學實驗室火警　生技公司2人不起訴

淡水大樓火警　母子救出已成屍體

淡水大樓火警　母子救出已成屍體

即/高雄公寓大火　女子倒臥房間「無呼吸心跳」

即/高雄公寓大火　女子倒臥房間「無呼吸心跳」

關鍵字：

家樂福火警

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

台北大雨中　網友回報哀號一片

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

7米瀑布完工！「陶朱隱園」首批住客曝光　悄開放VIP賞屋

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面