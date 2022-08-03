中國軍演困台被指「妨礙航行自由」　華春瑩：從沒看到任何問題

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起中國不滿。中國外交部發言人華春瑩3日在記者會上，被詢問解放軍將在台灣周圍海域實彈軍演，被台灣指責危害安全及妨礙航行自由，她回答「我們從來沒有看到有關的水域的航行自由，有任何的問題」。

華春瑩3日主持例行記者會，有媒體提問「中國軍方表示，將在台灣周圍數個區域開展針對性的軍演，其中有區域在台灣『內水』，台灣方面稱這是《聯合國海洋法公約》所不允許的，危及其安全並妨礙國際法保護的航行自由，你對此有何評論」。

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝中國外交部網站）

華春瑩說，中國軍方近期採取的行動，是對台獨分裂勢力的震懾，是正當且必要的，至於有關水域的航行自由問題，「我們從來沒有看到有關水域的航行自由有任何問題」，「我認為，你倒可以多關注一下，美國的軍艦、軍機怎麼就不遠萬里來，到了中國家門口大搖大擺地炫耀武力」。

華春瑩還說，中國近期透過各種通道，反覆對美方表達中方的立場，堅決反對裴洛西訪台，「顯然美方和台獨分裂勢力沒有聽進去，既然如此，中方只能以美方和台獨分裂勢力聽得懂的語言，與他們對話」。

她強調，「大家如果真的關心台海和平穩定，就應該努力向美方官員和台獨勢力傳達明確信息，呼籲他們不折不扣、言行一致地恪守一個中國原則，這樣才可以看到期待的台海和平穩定」。

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