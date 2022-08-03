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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讓裴洛西4度放下麥克風…口譯妹「搶話」遭罵翻　專業口譯員說話了

記者閔文昱／綜合報導 

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨深夜抵台後，今（3）日一早8時50分，就前往立院拜會藍綠黨團；然而，口譯妹在會議中，不僅打斷裴洛西說話，甚至還會在對方講到一些輕鬆有趣的部分時開懷大笑，引發網路熱議。對此，專業的口譯員浩爾則認為，口譯妹「應該有特別考量」。

根據當時直播畫面，口譯妹在翻譯時發現麥克風出問題，話沒辦法清楚傳達，後來則有相關人員協助更換麥克風，換麥克風之際，裴洛西也拿起自己的麥克風要開始講話，結果口譯妹疑似沒注意到，拿起新麥克風說「Sorry！」解釋剛剛換了麥克風，並繼續剛才的翻譯工作，前後共打斷了裴洛西4次，讓網友紛紛罵翻，怒批「丟臉、不專業」。

▲因為麥克風問題，口譯妹打斷裴洛西發言。（圖／ETtoday新聞雲）

▲因為麥克風問題，口譯妹打斷裴洛西發言。（圖／ETtoday新聞雲）

針對此事件，有「會走路的翻譯機」之稱的金牌口譯員浩爾則在臉書「浩爾譯世界」指出，長逐步口譯筆記可以記下非常長的訊息段落，除非有特殊原因或該談話段落實在太長，一般不會請講者暫停，「譯者應該有特別考量」。他認為，大家不用過度放大解讀，那樣對於在職者是很大的壓力，「畢竟重點是明白傳達訊息，對吧。」

不少網友看完浩爾的說法後，也紛紛認同表示，「真心覺得這次的口譯人員壓力山大，裴洛西一口氣講完的風格，身為線上觀眾的我都覺得這需要強大的記憶和口譯能力啊」、「譯者傳達的非常好！給予鼓勵」、「口譯是個無敵燒腦的工作啊」、「沒錯！尊重專業，當下的狀況是我們沒有辦理預測的」。

《ETtoday新聞雲》稍早報導「裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光」，以往的口譯工作多由外交部負責，不過此行為求精準，是由美方安排翻譯，該名口譯則是美國在台協會（AIT）的員工，過去也經常協助AIT處長孫曉雅的翻譯工作。

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