演習區部分進入領海基線　專家憂：威脅超過96台海危機

▲共軍1996年台海危機與裴洛西訪台後宣布的預定實彈演訓範圍對比圖。（製圖／ETtoday視覺中心）

中央社

美國眾議院議長裴洛西訪台，中國宣布在台周邊6海域軍演射擊。學者專家認為，部分演習區侵入領海，顯示中共態度較1996台海危機強硬，令人擔心擦槍走火的可能，考驗國軍的應變能力。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2日抵台訪問，中共解放軍宣布，自4日中午12時至7日中午12時，在台灣北部、東北部、西北部、東部、南部及西南部等6個海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」。

淡江戰略所助理教授林穎佑在接受中央社記者訪問時表示，觀察此次中國宣布演習的區域，以及美國派遣航母戰鬥群在台海周邊，可以看出中美在台海問題上，仍沿用1996年台海飛彈危機的遠例在應對。

▲ 東部戰區8月1日發佈影片兩次出現「打馬賽克彈道導彈」 。（圖／翻攝 東部戰區官微）

林穎佑指出，但與1996年不同的是，此次中國宣布劃設的6個演習區中，有部分進入台灣的24海浬鄰接區，甚至是領海基線，這是新的手法，也突破過去的慣例，但中國是否真的會派機艦，或射飛彈進入領海，還要觀察。或許中國也在觀察裴洛西的言行、美國政府及台灣方面的態度，再決定是否要有所行動。

林穎佑表示，中國宣布的6個演習海域之所以圍繞台灣且涵蓋台灣周邊的國際航道，是有借鏡俄烏戰爭，試驗在未來可能出現的台海軍事衝突中，如何阻止美國與其盟邦透過預警機、電偵機等管道對台進行資訊情報支援。

國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，此次演習的嚴重性高於1996年台海飛彈危機。當年共軍在基隆、高雄外海試射飛彈，範圍都在24海浬外，而大型軍演都在大陸東南沿海，但此次公布的演習區，有部分的邊緣都進入領海範圍，甚至領海基線，也覆蓋高雄港、基隆港的航道。

揭仲表示，中共這次的態度比1996年台海飛彈危機時更為強硬，對台灣威脅更為強烈，且當雙方機艦距離太過接近，也令人擔心擦槍走火的可能，風險真的很大，也考驗國軍的應變能力。

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘表示，相較於1996年台海飛彈危機，如今中國要在上述6個海域進行軍演，若只是飛彈試射，他認為效率不大，對台灣民心士氣的影響也不大。

陳國銘指出，比較麻煩的是中國公布的演習海域，有部分侵入台灣領海基線，這恐牽涉到台灣的航運、航空，為避免遭受損失，大部分的航商應會避開演習區域，但相關的費用就會增加。

陳國銘表示，相較於飛彈、飛機，軍艦可在海上長時間停留，這幾天台灣海軍艦艇會比較忙，若中國決定派軍艦進入演習區，台灣會比較吃虧，畢竟海軍的主戰艦艇數量較中國解放軍海軍少。

至於兩岸是否會擦槍走火，陳國銘指出，不無可能，但也不用太過驚慌，畢竟美國、國軍也都有所戒備。