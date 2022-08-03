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宮崎駿都讚嘆⋯把冷門職業寫成暢銷小說　故事女王三浦紫苑新書登台

▲▼日本故事女王三浦紫苑新作《住那個家的四個女人》在台出版，而《編舟記》也推出新版。（圖／新經典文化提供）

▲日本故事女王三浦紫苑新作《住那個家的四個女人》在台出版。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本「故事女王」三浦紫苑曾以林業小說《哪啊哪啊～神去村》在台灣獲得年度翻譯小說銷售冠軍，也曾以編字典的職人故事《編舟記》在日本暢銷146萬冊！如今新作《住那個家的四個女人》也在台出版，描述4個女性同居、新世代的生活方式；而《編舟記》也推出新版，皆由新經典文化發行。

三浦紫苑曾被動畫大師宮崎駿讚嘆，擅長結合職人精神、青年熱血的故事，她在2012年以編字典的職人故事《編舟記》獲得日本書店店員熱情大推、拿下本屋大賞，還改編成電影、動漫畫。

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故事以玄武書房的辭典編輯部為一本《大渡海》投入十多年為主題，編辭典就像為人們打造穿越文字大海的一艘舟船，故事中一個個登場的文字，都緊扣著人渴望與人溝通的情感，簡單的故事卻能讓人讀到熱淚盈眶。這次十週年紀念新版，增收最萌男主角〈馬締光也的情書〉，帶領新舊讀者感受這位辭典狂的世界。

▲▼日本故事女王三浦紫苑新作《住那個家的四個女人》在台出版，而《編舟記》也推出新版。（圖／新經典文化提供）

▲日本故事女王三浦紫苑熱門小說《編舟記》推出新版。（圖／新經典文化提供）

而新作《住那個家的四個女人》在日本出版時，被推崇是她致敬文豪谷崎潤一郎《細雪》之作，小說描寫東京近郊杉並區一棟復古洋樓裡，4名單身女子的故事，就像《細雪》所呈現的人情之美，三浦透過4個女性寬鬆的共居生活，寫出幸福為何。一如詮釋電視劇版的演員中谷美紀所說，「4個各有欠缺的女人，表面看似分歧、實則感情很好，是絕妙的幸福關係。」

新經典文化表示，《住那個家的四個女人》首刷收錄三浦紫苑特別為台灣讀者親自繪寫的中日文書名，還細膩地畫出書最後才會登場的烏鴉。

而三浦紫苑曾說，她之所以創作《編舟記》，是有一次讀到日本新明解國語辭典，這本辭典的【戀愛】一詞的釋義，因為活潑生動、捕捉讓人害羞的戀愛過程，曾經在社會上引爆討論，她因此想進一步了解，到底編輯們如何為幾十萬字的辭典編寫定義呢？

小說就是為了想像編字典的過程開始的，因此新經典文化邀請讀者，自己來編寫「用例採集卡」，讀者只要到臉書上加入「哪啊哪啊～三浦紫苑閱讀村」臉書社團，編寫一則文字解釋，就有機會獲得唯一的三浦紫苑親筆簽名書。

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