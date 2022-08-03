國防部喊話「認清中共本質」　示警國人：對岸持續以假訊息發動攻擊

▲法律司法規研審處副處長于健昌上校。（圖／國防部直播畫面）

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於昨（2日）晚間10時40分抵達台灣，大陸官媒《央視新聞》稱「中國人民解放軍空軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」，國防部部今（3日）表示，已在第一時間澄清「蘇-35戰機穿越台灣海峽」一事為假訊息，陸方將持續透過假訊息或認知作戰發動攻擊，呼籲國人一定要認清其本質。

裴洛西抵台前，統府官網遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，導致官網一度無法顯示，且外交部網站在深夜也無法連上，疑似也遭到攻擊；而更有民眾透露，全台有多間7-11門市電視牆顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」，恐遭駭客入侵。

有關大陸近日對台灣的多項行動，國防部強調，中共持續透過假訊息或認知作戰發動攻擊，呼籲國人一定要認清中共的本質，並且不要相信網路上散播的假訊息。包括中共官媒透過網路發布所謂共軍蘇愷35穿越台灣海峽一事，並非事實，國防部已在第一時間透過新聞稿與圖卡方式說明澄清。

國防部指出，國軍目前已加強戒備，並會嚴密監控台海周邊軍事動態，堅決捍衛國家主權，也有絕對有能力負起守衛疆土的責任、守護國家主權跟國防安全，「任何訊息請民眾以國防部跟政府訊息為主，也歡迎民眾看到任何假訊息，都可以提供給國防部即時澄清說明。」