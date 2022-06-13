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19歲女列交友條件「有汽車再來」！網看照片反心疼：真的有陰影

▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

有些人在選擇另一半時，也會考量對方有沒有汽車代步，避免自己需要搭乘大眾運輸或是乘坐機車。有網友近日在臉書分享，他在交友軟體上看到一名19歲女子，對方豪不避諱的在交友條件打上「有汽車再來」5字，本以為又遇到拜金女，不過許多網友看完照片後反而相當同情，直呼「真的是有陰影」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享截圖，只見一名19歲女子在交友軟體的個人資訊上，僅寫下一句「有汽車再來」，讓人第一眼看了不禁有些反感，以為是她個姓嬌貴，要求對方有車才能進一步認識，而PO也在文中嘲諷「沒汽車的自己檢討一下吧～」

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▲女子交友條件引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲女子交友條件引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「副駕載這種的寧願空著」、「看到她，突然有想把車賣掉的衝動」、「還是甘願沒車好」，也有網友認為，「我覺得還好耶！把需求直接講出來，總比那些嘴巴說『我都可以呀！聊得來就行。』然後當面嫌東嫌西要來的好吧？」

不過有網友也注意到，女子腳上纏了不少紗布，疑似是因為受傷所以才寫下這樣的交友條件，「不要這樣…她有犁田陰影啦」、「機車摔成這樣真的是有陰影啦」、「那個腳雷成這樣，想坐車也不是個錯誤啦」、「她的腿傷說明了一切」、「再沒汽車，腿都快被摔壞了」、「她看起來比較需要輪椅」、「摔的好痛，所以不敢再坐機車了」。

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ET快訊
19歲女列交友條件「有汽車再來」！網看照片心疼了
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