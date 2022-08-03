想買只能等新款！全球各地Apple Watch「高階型號」暫無供應

▲Apple Watch Edition 的型號顯示暫無供應。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

外界預計蘋果將在9月舉辦秋季發表會，其中除了備受關注的iPhone 14系列之外，預計也會對外發布Apple Watch Series 8，在這之前，今日外媒就發現，蘋果官網上Apple Watch Edition 的型號顯示暫無供應，似乎暗示新款的Apple Watch即將登場。

外媒Macrumors報導指出，幾款採用鈦金屬外殼的高階 Apple Watch Series 7 型號在美國、加拿大、英國和部分其他國家地區的蘋果線上商店中被列為「暫無供應」。在美國，目前 41 mm型號的供應量最為匱乏，但也有少數 45 mm型號缺貨。

鈦金屬版 Apple Watch Edition 是蘋果手錶中的昂貴系列，目前也發現，在台灣的官網上，這系列也全面顯示無法購買，而其餘的普通Apple Watch系列則呈現正常供貨狀態，消費者若需要高階版本，可能要等到新款發布之後。

Apple Watch Series 8 型號預計將於 9 月與 iPhone 14 一同亮相。據彭博社的 Mark Gurman表示，除了兩款標準的 Series 8 機型外，蘋果還計劃推出一款新機型，具有更大的顯示螢幕和更耐用的設計，適合極限運動。雖然據說這款堅固耐用的型號配備鈦金屬錶殼，但尚不清楚它是否會成為 Apple Watch Edition 系列中的一員。