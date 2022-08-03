快訊／讚台灣「韌性之島」　裴洛西：訪台要彰顯美台團結

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，今（3日）上午拜會總統蔡英文。裴洛西致詞時說，台灣是一座韌性之島，台灣人民也向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰，此行就是要向外界彰顯美台之間的團結。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面，下圖同）

裴洛西說，這次訪台的其中一個重點，就是要提醒大家，43年前美國通過了《台灣關係法》，當時就許下對台灣非常堅定的承諾，與台灣站在一起，在這個基礎之上，台美形塑非常繁榮的合作關係、夥伴關係，台美的焦點不僅包括共同命運的自主自決，還有許多共同安全的議題，無論是在這個地區或者全世界的共同安全，台美必須深化彼此的經濟關係，讓兩國的人民都能夠有更好的生活。

裴洛西表示，這次訪團非常榮幸能夠來到台灣，訪團要向外界非常清楚的表達：我們絕對不會背棄對台灣的承諾；她說，這次來訪的議員們也都在各個委員會中擔任主席、副主席或其他要職，他們都非常榮幸能夠來到台灣，也非常感謝這些議員能夠隨行來訪，很榮幸能夠在這邊見到蔡英文總統、賴清德副總統、吳釗燮部長等傑出的政治領導者。

裴洛西說，台灣的故事就是一群熱愛自由民主的人民的故事，其實在美國也一樣，在全世界都有許多這樣子熱愛自由的人民。她強調，台灣是一座韌性之島，台灣人民也向外界證明了，只要有希望、有勇氣、有決心，一定能打造一個和平又繁榮的未來，儘管台灣面臨這麼多嚴峻的挑戰，此行就是要向外界彰顯美台之間的團結。