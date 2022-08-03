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裴洛西抵台深夜連發3文：彰顯美台民主承諾　團結前所未有重要

▲▼裴洛西與國會代表團抵台後，與台灣外交部長吳釗燮合影。（圖／翻攝自裴洛西辦公室） 

▲裴洛西2日晚間抵達台灣台北松山機場。（圖／翻攝自裴洛西辦公室）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）2日搭乘專機抵達台灣松山機場，預定今（3日）與我總統蔡英文餐敘。裴洛西推特轉發辦公室發布的聲明，強調訪台彰顯了美國對台灣活躍的民主堅定不移的承諾，美國對台灣2300萬人的支持前所未有的重要，而國會訪團抵台並不與美國政策抵觸。

以下為裴洛西抵台當晚發布的聲明

議長裴洛西與國會代表團成員抵台後發表此篇聲明。這次訪台是25年來美國眾議院議長首次的官方訪問。

「我們國會代表團訪台彰顯了美國支持台灣活躍民主堅定不移的承諾。」

「這次訪問是印太巡訪行程之一，包括新加坡、馬來西亞、南韓與日本。聚焦共同安全、經濟夥伴關係與民主治理。我們與台灣領導層的討論將聚焦於鞏固對夥伴的支持，以及提升雙方共同利益，包括推動一個自由開放的印太地區。在當今世界面臨專制與民主的選擇之際，美國與台灣2300萬人民的團結前所未有地重要。」

「此行是國會幾個訪台的代表團之一，並且完全沒有與美國長久以來依循1979年台灣關係法、美中聯合公報和六項保證的政策相抵觸。美國持續反對單方面改變現狀的行為。」

▼裴洛西投書華郵。

▼裴洛西、美國國會議員與台灣外交部長吳釗燮合影。


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