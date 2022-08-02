裴洛西訪台！「白狼」張安樂君悅飯店卡位喝飲料

▲統促黨總裁「白狼」張安樂。（圖／記者黃克翔攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，外傳預計2日晚間抵達台灣，隨後立刻前往君悅飯店。對此，統促黨總裁「白狼」張安樂2日晚間直接坐在君悅飯店的大廳喝飲料，疑似想等待裴洛西抵達。

據悉，張安樂身穿粉紅色襯衫、藍色西裝背心，與7名友人在大廳坐著。張安樂似乎非常口渴，飲料送上桌後就拿著一口接一口飲用，隨後在飯店人員的引領下前往廁所。

張安樂表示，不管裴洛西是為了出風頭還是甚麼原因都好，「她來這沒有意義，只是造成兩岸的緊張，萬一擦槍走火，倒楣的是老百姓，萬一引起中美的戰爭，台灣是戰場」。

張安樂舉例，美國二戰時跟日本在琉球發生戰爭，雖然雙方死傷都破萬，但琉球的人民死了四分之一（10萬人），如今要是出事，「中美發生戰爭，戰場是台灣，她飛機走掉了，太不負責任了」，「她本來就要退休了嘛，就安安分分退休，畢業旅行想風光一下，可是代價是什麼？萬一代價是生命呢？」

張安樂說，他跟第一線的警方講「你們把我當成敵人」，「但我們真的是為了你們的生命著想，發生戰爭第一線是軍人，第二線是警察，我不忍心看到年輕的生命就消失了，我們無所謂，我可以去死，年輕人不可以去死，對不對？」

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