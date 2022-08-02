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傳裴洛西訪台　前中研院學者：「已觸發」第4次台海危機

▲▼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日主持第117屆國會第一次會議。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲行，外傳預計2日晚間10時20分抵達台灣。對此，前中央研究院近代史研究所副研究員、東亞國際關係學者林泉忠表示，裴洛西訪台的機率有8成，且此事件已觸發「第四次台海危機」。

據《環球時報》報導，林泉忠表示，裴洛西至今雖未正式宣布正式訪台，但該事件已使台灣海峽出現自1996年第三次台海危機以來最嚴峻的情勢，中美雙方更將重視程度提升至前所未有的高度，拜登政府也面臨上台以來中美兩國關係最大的外交危機。

林泉忠認為，裴洛西訪台的機遇有8成，主因為此次行程由裴洛西決定，並非美國政府。另外兩成持保留態度，因為裴洛西不得不考慮訪台後，中國強烈反彈的風險，「中美需要建立起一套有效針對台海危機的管控機制。」

被問及日本作為美國盟友，是否會在台灣問題上亦步亦趨。林泉忠分析，北京對於裴洛西訪台的事件反應強烈，即使真的成行，北京的強烈反應必將對他國產生阻遏作用，短期內不會有人仿效。

據悉，兩岸1949後經歷3次台海危機，第一次於1954年12月，台美簽訂《共同防禦條約》；第二次為1958年8月23日的金門炮戰；第三次則是1995年7月和1996年3月時，前總統李登輝訪美。

林泉忠為日本國立東京大學法學博士，曾任中央研究院近代史研究所副研究員、國立台灣大學兼任副教授主要研究領域為東亞國際關係，側重中日關係、琉球研究、釣魚台問題研究、兩岸三地關係等。

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