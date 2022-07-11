　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全聯「100元禮券」賣110！郵局網路商城奇葩訂價　網酸：賣給鬼

▲。（圖／翻攝自臉書）

▲全聯禮券面額100元，中華郵政商城賣110元，讓不少人納悶，不過這款商品目前已經下架。（圖／翻攝自臉書郵局郵政全民開講）

實習記者廖翊慈／綜合報導

網路商城販售的商品不見得都比各大通路要來得便宜。就有一名網友發現，中華郵政的網路商城「i郵購」上面販售禮券的網路價格比實際面額還貴，讓他疑惑表示，面額100元的禮券，i郵購上的價格卻是110「是要賣給鬼嗎？」

一名網友在臉書社團「郵局郵政全民開講」曬出一張i郵購的網頁照，表示「郵政商城很多商品訂價真的讓人不敢恭維，電子商務科的同仁真的都不會感到奇怪？一百塊的禮券卻要用110購買，而且還要另外付運費！請問這是要賣給鬼？」從貼文中的照片中可以看到，一張面額100元的全聯禮券，網頁價格卻是110元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郵局網路商城賣禮券比面額貴。（圖／翻攝自臉書郵局郵政全民開講）

▲原PO不解為何i郵購的禮券價格比實體面額還貴。（圖／翻攝自臉書郵局郵政全民開講）

事實上，從i郵購的商品禮券總覽頁面可以發現，其實不只全聯的禮券有差異，統一超商的咖啡提貨卡一張面額45元，而郵政商城價格是50元，知名大賣場家樂福的實體禮券面額1000，商城價格顯示1050元，大潤發面額500元的提貨券，價格則是525元。此外，除了滿額免運活動以及免運專區的優惠商品之外，運費均酌收35元，售價旁邊還有「買貴通報」的選項。

貼文一出引起熱議，許多人也表示多年來都看不懂，「自從上去看過一次，我是不會買的」、「就是這個全聯禮券害我跟我老婆吵到差點離婚」、「任何企業賣優惠卷都是少於面額，只有我大中華郵政能貴上加貴」、「還有買貴通報？！我笑了」、「難用又超貴的」、「10％的智商稅」、「這個真的看不懂」、「上架有業績，賣掉有業績嗎」。

有員工則表示，這個「些微差價」其實很正常，「身為中華郵政一份子的我只能含淚說：正常發揮」。不過網友們認為，「去化業宣費做商城業績啊，你們不懂，經理股長都很懂」、「我覺得這商城就像是一個game，後端的人只要有東西掛在上面賣就好了，他們的重點就是商城不能空」、「就是業宣費會去買的」。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭
趙小僑和女兒順利出院！　劉亮佐獨回醫院「進廠檢查」
快訊／指揮官由誰接任？　莊人祥最新回應
快訊／民眾黨派高虹安戰新竹市！　對決沈慧虹、林耕仁
LIVE／指揮官→市長參選人　陳時中「首場選舉行程」
快訊／本土BA.5個案戴N95　疑「車上一動作」傳給父母
圖／台灣政壇要角悼念安倍晉三　追思卡內容一次看
快訊／BA.5本土+2！「父母接機留學兒」染疫　累計4本土
快訊／中重症+172！15歲少女加護救治中　青少年累計4死
快訊／本土19051「各縣市分布曝」！　新北最多
快訊／2名20多歲男染疫一個月「家中猝死」！送醫採檢陽性

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳時中選市長「挨轟落跑指揮官」　律師邏輯打臉：捨不得他走？

于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭了

化學科比去年難「五標估值出爐」　參考答案與題目看這裡

陳時中投入台北市長選戰　莊人祥：指揮官離任時間由行政院決定

BA.5再攻台　莊人祥：祭2招持續防堵「入境0+7視疫情而定」

本土BA.5又是接機傳染「桃園→屏東」　個案戴N95「疑脫罩喝水」染父母

BA.4、BA.5增86境外「累計326例」　從美國返台最多！

全聯「100元禮券」賣110！郵局網路商城奇葩訂價　網酸：賣給鬼

BA.5本土+2！「父母接機留學兒」染疫　目前累計4例本土

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳時中選市長「挨轟落跑指揮官」　律師邏輯打臉：捨不得他走？

于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭了

化學科比去年難「五標估值出爐」　參考答案與題目看這裡

陳時中投入台北市長選戰　莊人祥：指揮官離任時間由行政院決定

BA.5再攻台　莊人祥：祭2招持續防堵「入境0+7視疫情而定」

本土BA.5又是接機傳染「桃園→屏東」　個案戴N95「疑脫罩喝水」染父母

BA.4、BA.5增86境外「累計326例」　從美國返台最多！

全聯「100元禮券」賣110！郵局網路商城奇葩訂價　網酸：賣給鬼

BA.5本土+2！「父母接機留學兒」染疫　目前累計4例本土

「驚奇隊長」秀超深川字腹肌粉絲看呆　披上華麗披風降落迪士尼

傳奇射手小安「吉茵珂絲」瘋狂輸出...IMP爆冷逆襲BYG奪第三勝

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳將双赴美移地訓練　以不同方式提升技術與心理檔次

台鐵花東電氣化工程弊案！驗收放水狂撈100萬　13官商下場慘爆

BA.4、BA.5太強　澳洲公衛專家曝「康復後4周」就會重複感染

礁溪「海鮮主打」渡假咖啡廳！雙層巴士瘋打卡、打造浪漫歐風森林

新北上演「侯屠龍」大戰　媒體人：林佳龍會輸40萬票

提供居民及遊客更安全環境　全國首支離島高級救護隊綠島成軍

陳時中選市長「挨轟落跑指揮官」　律師邏輯打臉：捨不得他走？

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

雨區擴大時間曝　2地區「下整天」

短裙妹溜滑板慘摔！裙底走光網崩潰

長髮妹搭捷運「阿伯狂偷看」1.4萬人朝聖　本尊神到了

網路狂刷「1用語」超洗腦　苦主抓狂：閉嘴

更多熱門

相關新聞

高雄長輩打疫苗領不到禮券　市府回應了

高雄長輩打疫苗領不到禮券　市府回應了

中央公布高雄市今（29）日新增5139例，經疫調轉銜10例，今（29）天高雄市公布共5129例，其中快篩陽判陽、PCR判陽佔了94.62%。累計到今天，高雄市盛行率達15.38%，整體疫情呈現下降的趨勢。針對部分長輩反應施打第4劑疫苗領不到700元禮券，市府衛生局表示，中南部地區都有廠商準備不及的情況，目前已經解決，先前沒領到的長輩，也會盡快以雙掛號寄出。

有買有保佑！中華郵政發行4款神明郵票

有買有保佑！中華郵政發行4款神明郵票

中華郵政攜手遠傳電信推開放銀行　可查帳戶餘額　　

中華郵政攜手遠傳電信推開放銀行　可查帳戶餘額　　

藥師10年A健保藥費6千萬　下場慘了

藥師10年A健保藥費6千萬　下場慘了

升息！中華郵政調升存款利率　調幅曝

升息！中華郵政調升存款利率　調幅曝

關鍵字：

i郵購中華郵政禮券面額禮券網路商城

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

任容萱親吻男友戀情外洩！祕戀前凱渥男模3年

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面