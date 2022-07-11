全聯「100元禮券」賣110！郵局網路商城奇葩訂價　網酸：賣給鬼

▲全聯禮券面額100元，中華郵政商城賣110元，讓不少人納悶，不過這款商品目前已經下架。（圖／翻攝自臉書郵局郵政全民開講）

實習記者廖翊慈／綜合報導

網路商城販售的商品不見得都比各大通路要來得便宜。就有一名網友發現，中華郵政的網路商城「i郵購」上面販售禮券的網路價格比實際面額還貴，讓他疑惑表示，面額100元的禮券，i郵購上的價格卻是110「是要賣給鬼嗎？」

一名網友在臉書社團「郵局郵政全民開講」曬出一張i郵購的網頁照，表示「郵政商城很多商品訂價真的讓人不敢恭維，電子商務科的同仁真的都不會感到奇怪？一百塊的禮券卻要用110購買，而且還要另外付運費！請問這是要賣給鬼？」從貼文中的照片中可以看到，一張面額100元的全聯禮券，網頁價格卻是110元。

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▲原PO不解為何i郵購的禮券價格比實體面額還貴。（圖／翻攝自臉書郵局郵政全民開講）

事實上，從i郵購的商品禮券總覽頁面可以發現，其實不只全聯的禮券有差異，統一超商的咖啡提貨卡一張面額45元，而郵政商城價格是50元，知名大賣場家樂福的實體禮券面額1000，商城價格顯示1050元，大潤發面額500元的提貨券，價格則是525元。此外，除了滿額免運活動以及免運專區的優惠商品之外，運費均酌收35元，售價旁邊還有「買貴通報」的選項。

貼文一出引起熱議，許多人也表示多年來都看不懂，「自從上去看過一次，我是不會買的」、「就是這個全聯禮券害我跟我老婆吵到差點離婚」、「任何企業賣優惠卷都是少於面額，只有我大中華郵政能貴上加貴」、「還有買貴通報？！我笑了」、「難用又超貴的」、「10％的智商稅」、「這個真的看不懂」、「上架有業績，賣掉有業績嗎」。

有員工則表示，這個「些微差價」其實很正常，「身為中華郵政一份子的我只能含淚說：正常發揮」。不過網友們認為，「去化業宣費做商城業績啊，你們不懂，經理股長都很懂」、「我覺得這商城就像是一個game，後端的人只要有東西掛在上面賣就好了，他們的重點就是商城不能空」、「就是業宣費會去買的」。