快訊／今本土+23302！新北3920例最多　仍有7縣市確診破千

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增23,302例本土個案，另增254例境外和31人死亡。本土個案以新北市3920例最多，其次依序為台中市2923例、高雄市2400例、台北市2295例、桃園市2027例、台南市2050例、彰化縣1192例。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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今日新增之23,302例本土病例，為10,836例男性，12,453例女性，13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,920例)，臺中市(2,923例)，高雄市(2,400例)，臺北市(2,295例)，臺南市(2,050例)，桃園市(2,027例)，彰化縣(1,192例)，屏東縣(771例)，雲林縣(735例)，苗栗縣(705例)，新竹縣(646例)，新竹市(497例)，宜蘭縣(475例)，嘉義縣(460例)，南投縣(423例)，花蓮縣(421例)，基隆市(338例)，嘉義市(333例)，臺東縣(310例)，金門縣(209例)，澎湖縣(153例)，連江縣(19例)。

▲8/2新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為19例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至7月29日，死亡日期介於6月13日至7月30日。