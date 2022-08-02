快訊／裴洛西今晚抵台？　外交部：國際友人訪台是工作重點

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，外傳裴洛西一行人最快在今（2日）晚間訪台，並過夜1晚，會晤台灣高層。外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會答覆媒體提問表示，對於裴洛西是否來台這一個案，外交部目前沒有進一步的訊息可以分享，也沒有進一步的評論。

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

據指出，裴洛西率美國眾議院代表團，將於今晚10時20分左右搭乘專機抵達松山機場，預計下榻君悅酒店，且有公開活動，並將於週三（3日）下午搭機離台。

歐江安今天上午在外交部例行記者會說明，關於媒體近日對於裴洛西是否訪台的消息，外交部注意到有各式各樣推測性的報導，外交部再次強調，針對本案外交部並沒有進一步的訊息可以分享，也沒有進一步的評論，對於美國的國會議員來訪，原則上當然都是外交部、駐美代表處的工作重點，對於國際友人願意來台灣訪問，增進對於台灣的了解，以及展現對我國的支持，我國政府一向是竭誠歡迎。

歐江安表示，對於裴洛西是否來台這一個案，外交部目前沒有進一步的訊息可以分享，也沒有進一步的評論。

此外，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）日前雖不願證實裴洛西訪台行程，但也強調裴洛西有權訪台，北京不應藉機升高台海情勢，「就算她去了，也不是沒有前例，這不新鮮，不會改變任何事。」