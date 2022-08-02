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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒：解放軍敢於亮劍　暗示提醒對「長時間和平」保持警惕

記者任以芳／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）展開亞洲參訪行程，傳出今晚（2日）即將抵台。陸鷹派官媒《環球時報》昨深夜再次發社評警告，「中國軍隊已經三四十年沒有打過仗了」，提醒長時間和平得來不易，但也要開始保持警惕。近十年來解放軍戰鬥力有了很大的提升，若涉及捍衛國家主權安全問題，始終是敢於亮劍。

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

根據《自由時報》消息稱，裴洛西（Nancy Pelosi）今晚10點20分抵達松山機場，並且夜宿君悅酒店，預計明天下午離開台灣。儘管消息尚未得到美方證實，北京方面已經明擺公開表態「一切後果美國自負。」

陸鷹派官媒《環時》連續十多天，每天抨擊裴洛西刻意挑動中美關係。昨深夜發布社評指出，「如果不是忌憚解放軍，裴洛西決不會像現在這樣鬼鬼祟祟的，而大概率是大搖大擺的；可以想見民進黨當局及『台獨』勢力也會更加放肆。」

社評也指出，「中國軍隊已經三四十年沒有打過仗了。」這麽長時間的和平，是黨和國家、解放軍及全體中國人民共同努力爭取得來的，為中國的全面、快速發展創造了基本條件，值得倍加珍惜和傾心維護。

社評也特地提醒，要始終對絕對和平主義的天真思維保持距離和警惕，必須避免「承平日久，人不知兵」的情況發生。尤其像中國這樣的大國，一旦出現對國防建設的精神松懈，其後果是不堪設想的。

社評進一步說，美國對中國越來越露骨的圍堵和遏制，正在快速地惡化中國的周邊環境。中國軍隊面對的挑戰更加嚴峻複雜，需要承擔的責任更加艱巨。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲裴洛西一旦訪台，造成中美關係嚴重衝擊。（圖／CFP）

最近十年來，中國軍隊的戰鬥力有了很大的提升，武器裝備、組織體系、實戰訓練、軍事理論及人才培養等方面都取得歷史性進步。還需要不斷努力。這不僅包括國防預算根據需要適當上漲，更重要的是解放軍實際戰鬥力的繼續提升，必須始終聚焦備戰打仗。

社評特別指出，美西方國家在大幅度增加軍費並公然施壓中國的時候，卻對中國正常的軍力發展橫加指責。按照它們的論調，中國最好自己把自己的牙齒拔了，才不構成「威脅」，才不「咄咄逼人」。中國人是決不會上這個套的。

事實上，與美國把軍隊作為霸權工具不同，中國一貫奉行防禦性國防政策，中國發展軍力是為了捍衛國家主權、安全和發展利益。總體而言，與我們現在面對的外部威脅挑戰相比，中國的軍事力量還是少了而不是多了。

最後，社評強調，中國人比愛任何人愛好自由，但「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」從炮火硝煙中走來、和各種強大對手較量過、取得一個又一個勝利的人民軍隊，在捍衛國家主權安全問題上，始終是敢於亮劍、善於亮劍的！

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