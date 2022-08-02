不顧大陸警告　他爆裴洛西「堅持把台灣列入行程」動機

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日展開亞洲行，確定2日晚間10點20分飛抵松山機場，隨後直接入住君悅飯店，3日上午則將會晤我政府高層。有知情人士表示，對於訪台裴洛西一直以來都很堅定，她為了表明對台灣民主的支持。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

據了解，裴洛西此行訪團約20餘人，預計2日晚間搭乘專機降落松山機場、於君悅飯店過夜一晚，隔日則將拜會立院藍綠黨團、並會晤我政府高層會，當日中午前後就會搭機離開。

據《三立新聞網》報導，一位與美國政壇關係甚好的知情人士指出，裴洛西一直來她都很堅定自己立場，並把台灣列在這次亞洲行行程裡，而她之所以會來台，就是為了表明她對台灣民主的支持。

知情人士說，裴洛西的代表團成員都是有外交關係身分，包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院籌款委員會的副主席德爾本（Suzan DelBene）、眾議院情報常設特別委員會的成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），還有眾議院軍事委員會兼外委會的成員金安迪（Andy Kim），這就表明美國致力於保衛台灣。

對於裴洛西訪台一事，各方態度始終曖昧，而台灣政府比以往更為低調，總統蔡英文並未對此事有所回應，而外交部與總統府也都不願評論；行政院長蘇貞昌僅說，「相關時間和行程，皆尊重貴賓的規劃」。