邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增1例入境檢疫攔截Omicron亞型變異株BA.2.75，個案是40多歲男性，7月份從泰國入境，目前已匡列4名同行者採檢中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日新增1例Omicron亞型變異株BA.2.75泰國境外移入確定病例，為40多歲男性，已接種2劑疫苗，今年7月20日入境，持有搭機前2日內PCR陰性報告，入境採檢後，於防疫旅館進行居家檢疫，7月23日出現頭痛等症狀，PCR採檢陽性，7月31日解除隔離，匡列入境同行者4人，目前都在採檢中。

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而國內境外移入個案中新增檢出1株Omicron BA.4及51株Omicron BA.5，個案分別為27例男性、25例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年7月15日至7月24日。其中檢出Omicron BA.4個案為美國(1例)；檢出Omicron BA.5個案分別自德國(7例)、美國(5例)、越南(4例)、西班牙、新加坡、義大利及韓國(各3例)、馬來西亞、比利時、阿拉伯聯合大公國、英國、加拿大、委內瑞拉、印尼、瑞士及日本(各2例)、澳大利亞、法國、希臘、荷蘭及土耳其(各1例) 移入。

羅一鈞說，BA.2.75變異株最早於今年5月發現，已於印度快速傳播並成為該國主流株，目前全球已有英國、德國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等至少17國報告病例，其中日本估計BA.2.75變異株佔比增加至0.6%，並已於東京流行，惟因多國檢測量下降，實際傳播情形可能低估。

依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯增加，但傳染力已提高，仍需嚴密監測；BA.2.75傳染力及致重症機率均有待研究證實，因病毒突變處可能影響其抗原特性，亦須密切關注對疫情影響。

指揮中心表示，為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案監測。

▲8/1邊境攔截1例OmicronBA.2.75確定病例。（圖／指揮中心提供）