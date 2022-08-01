開怪手立8米鋼樑倒塌　重壓女婿大腿奪命！岳父悲痛自責

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區秀山路外交部職務宿舍， 昨（31日）發生一起工地死亡意外！57歲李姓岳父操作怪手時，8公尺長鋼樑突倒塌，不偏不倚，砸中45歲邱姓女婿右腿，邱男因失血過多，當場失去意識，經送醫搶救仍宣告不治。李姓岳父也被依過失致死罪送辦，工地管理是否有設施或人為上疏失，將由警方及勞檢單位進一步追查究責。

外交部為提升同仁職務宿舍居住環境品質，以及解決檔案管理存放問題，去年12月29日在外交部長吳釗燮主持進行「致遠新村職務宿舍及檔案大樓新建工程」開工動土典禮，預計112年底完成新建一棟5層樓60戶宿舍及一棟新檔案大樓。

▼台北市北投區秀山路一處工地，李姓岳父操作怪手吊起鋼樑，竟意外砸死女婿。（圖／記者黃彥傑攝）

31日上午11時許左右，李男操作怪手欲立起長約8公尺鋼樑，向下打進地底時，直立鋼樑突鬆脫，正好導向邱姓工人站的位置，邱突遭嚇到來不及躲避，右腿直接被重壓流出大量鮮血。

消防人員到場時，邱男已倒地失去意識，送往台北榮總醫院搶救，並於同日12時02分院方宣告急救無效。

據悉，家屬趕抵醫院時，情緒相當激動，肇事的李姓岳父也難忍悲痛情緒，目前邱男遺體也暫冰存，李姓岳父被依過失致死送往地檢署偵辦，工地管理是否有設施或人為上疏失，將由警方及勞檢單位進一步追查究責，今（1日）下午開偵查庭複訊，訊後無保請回。