40歲女連吐2天　三酸甘油酯竟超標53倍！急性胰臟炎險喪命

▲婦人因高三酸甘油酯導致急性胰臟炎併發後腹腔出血。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名40歲越南藉婦人最近覺得肚子悶痛，近日連續兩天有嘔吐情形，原以為是腸胃發炎到急診求醫，但一檢查卻發現，婦人的三酸甘油酯數值竟是正常值的53倍，引發急性胰臟炎，如果再延誤治療，可能造成器官衰竭或壞死。

澄清綜合醫院中港院區胃腸肝膽科醫師陳鄭弘堯表示，該名婦人156公分、75公斤，經急診抽血檢查發現她的三酸甘油酯數值竟高達8000mg/dl，是正常值的53倍（正常約150mg/dl以下），因胰臟發炎指數高達1946合併腎功能異常，且白血球、血紅素、血糖指數也都高於正常數值，因而收治住院治療觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫師陳鄭弘堯指出，婦人的三酸甘油酯數值竟高達8000mg/dl，是正常值的53倍。（圖／中港澄清醫院提供）



不過，住院過程，婦人病情急轉直下，因體內胰島素分泌嚴重不足而致酮酸中毒症、呼吸衰竭、血紅素下降而緊急送加護病房，確診為急性胰臟炎合併後腹腔出血。

陳鄭弘堯也提到，這位婦人罹患「代謝性三酸甘油酯過高症」，本身也有糖尿病家族病史，加上其肥胖、脂肪肝等問題集於一身，是誘發急性胰臟炎的高風險族群，所幸婦人經施打胰島素、靜脈點滴注射，搭配藥物治療7天後恢復穩定，健康出院。