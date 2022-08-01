長輩福音！今起這5縣市持敬老卡「免費搭國道客運」

▲部分縣市敬老卡可搭乘國道客運。（圖／國光客運提供）

記者李宜秦／台北報導

各縣市都有敬老愛心卡補助，65歲以上領有敬老卡老人或身障者可享有公共運輸車資、風景區門票、運動中心入場費等優惠。國光客運表示，今（1）日起額度1000元的彰化縣長青幸福卡納入國道長途路線。另桃園市、台中市、新竹縣、南投縣等敬老卡都可全額折抵當地國道客運車資。

國光客運指出，彰化縣長青幸福卡公共運輸車資折抵原僅限當地公路客運，不少民眾反映1000元額度用不完，彰化縣府拍板8月1日起補助範圍納入國光客運「1828彰化-台北」、「1829員林-台北」、「1830北斗-台北」三條路線。

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國光客運指出，以行駛里程最遠國光客運1830北斗台北路線為例，敬老半票單趟210元，來回420元，可以全額抵扣，阿公阿嬤北上探親旅遊完全不用自己花錢。

▲今早首發團已有10多名民眾搶先體驗，從彰化出發搭乘1828彰化台北路線抵達台北。（圖／國光客運）

國光客運表示，有民眾使用敬老卡北上探訪北漂子女，也有人利用1300元的國旅補助規劃旅行，今早首發團已有10多名民眾搶先體驗，從彰化出發搭乘1828彰化台北路線抵達台北，國光客運也安排在終點站台北轉運站獻花致意。

據調查，各縣市敬老卡金額不一，優惠範圍也不同，台北市、新北市每月480元，桃園市每月800元，台南市、高雄市沒有固定額度，使用者可不限次數免費搭乘市區公車或以半價搭乘捷運。台中市、彰化縣則是全台最高金額1000元。

而優惠範圍部分，今日起除了彰化縣外，桃園市、台中市、新竹縣與南投縣等地皆可全額扣抵行經當地國道客運路線車資。雙北市則僅限部分指定國道客運路線可折抵，新北市納入1551新店至基隆以及1802三重至基隆等路線，台南市、高雄市則未納入國道客運。