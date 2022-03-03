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社會 社會焦點 保障人權

35歲惡男見高齡嬤躺椅沉睡　竟闖入行竊再押上床逼脫衣硬％

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲北市35歲呂姓男子為竊盜慣犯，可惡的他竟闖入高齡阿嬤家性侵更偷走錢包內的500元、敬老卡等。（圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！竊盜慣犯呂姓男子行經北市某住宅，見大門開啟，竟闖入竊現金、敬老卡等物品，齷齪的他見高齡阿嬤沉睡，竟撫摸胸部、及下體，阿嬤驚醒後，他以枕頭摀住口鼻、徒手掐頸，甚至想硬上，因無法勃起改以放入口腔內，以此得逞。士林地院審結，依侵入住宅強制性交、侵入住宅竊盜，累犯，各處有期徒刑7年8月、7月，應執行有期徒刑8年並賠償80萬元。

35歲呂男去年7月27日大白天，偶然見高齡阿嬤家大門開啟，認有機可趁，竟闖入住處，趁阿嬤正在座椅上沉睡而未能警覺，竊取床上手機1支、錢包內現金500元等物品，呂男得手財物後，見阿嬤仍呼呼大睡，竟撫摸阿嬤胸部等處，阿嬤因此驚醒，呂男拿起枕頭摀住她口鼻及徒手掐住頸部，阿嬤不斷掙扎，他竟將人強行押到床上，要求阿嬤自己脫掉上衣。

阿嬤被迫脫掉上衣後，呂男再脫下其內褲，試圖將陰莖插入，但因無法勃起，未能成功，他改以將口交，待陰莖部分勃起後，又嘗試要插入陰道內，但又因為沒勃起僅能插入陰道口，他又再次改放入口腔內，以此反覆，被蹂躪完的阿嬤不知所措只好向呂男謊稱「我朋友要來我家」嚇得呂男落荒而逃。

法官認呂男在有期徒刑執行完畢後5年內故意再犯本案，為累犯，審酌他年值青壯，竟侵入住宅對素不相識阿嬤行竊又強制性交，嚴重破壞社會秩序安寧，且明知阿嬤高齡竟以枕頭摀住口鼻、掐住頸部等強暴方式制止阿嬤反抗，考量他犯後坦承犯行，未與阿嬤達成和解，依侵入住宅竊盜罪，累犯，處有期徒刑7月、又犯侵入住宅強制性交罪，累犯，處有期徒刑7年8月，應執行有期徒刑8年。

由於阿嬤提刑事附帶民事，法院斟酌阿嬤目前領補助金為生；呂男為國中畢業，2019年、2020年均無收入，名下無財產，且患有輕度智能不足，認呂男應賠償阿嬤精神慰撫金80萬元。

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