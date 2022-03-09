拿敬老卡領掛號信爆衝突　郵差「企鵝撞」住戶被摔骨折

▲陳翁領掛號信與高姓郵差爭執，互以胸腹頂撞對方，有如企鵝打架。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市一名年近7旬的陳姓男子，去年在家領掛號信與高姓郵差吵架，2人有如企鵝打架般以胸腹互頂，陳翁更徒手將40多歲的高男拋摔在地，造成高男右腳踝骨折，高男不甘受辱，告陳翁涉嫌傷害，要求賠償150萬元才肯和解，陳翁認錯但只願賠40萬元，雙方談判破局，台北地院審理認為陳翁不該傷人，考量他患有失智症，輕判他2月徒刑、得易科罰金6萬元，可上訴。

本案發生於去年（2021年）3月24日上午11點多，48歲的高男到陳翁的北市住處叫門通知領掛號信，68歲的陳翁下樓發現是兒子的信，但他身上只帶著敬老卡，高男核對時認為這不是正式的身分證件，要陳翁下次不能這樣，陳翁覺得高男有不耐煩的態度，要求抄下高男胸前的姓名。

高男打開雨衣讓陳翁抄寫在手心，把信交給陳翁後，陳翁嘟噥自己該不該代收私人掛號信，高男一聽突然怒了，要取回信件，陳翁一看也火了，2人比手劃腳理論，接著挺起胸腹，你頂我一下、我撞你一下，彼此都把雙手擺在身體兩側，有如企鵝打架般，一路從公寓正門糾纏到走道。

▲台北地方法院外觀。(圖／資料照)

當時一旁還有住戶進出，陳翁錯身讓開，走到高男裝著郵件的機車後方，代表不想再衝突，不料高男鼓著胸口繼續逼近，陳翁頓時「牙」起來，雙手齊出，一左一右抓住高男的腋下與肩頭，猛然將比他略矮的高男側摔出去，高男瞬間遭拋摔在地，疼得站不起來。

陳翁看了幾秒，發現高男不是裝的，趕緊叫救護車，高男送醫確認右腳踝外踝骨折，怒告陳翁涉犯傷害罪嫌。陳翁起初辯稱只是用胸膛把高男頂回去，當時天雨路滑，高男是自己跌倒，但監視器將過程全都錄，陳翁被起訴後，在審理時認錯，出庭願一次付清40萬元給高男尋求和解。

高男不肯，堅持要150萬元才撤告，雙方和解金額落差太大而破局。法官審理認為陳翁不該動手傷人，考量他認罪也願賠償，加上陳翁患有失智症，依傷害罪判刑2月、得易科罰金6萬元。高男自認執勤送信時遭陳翁攻擊，告陳翁涉犯妨害公務罪嫌，檢方指郵差送信並非執行公權力，將這部分指控不起訴。