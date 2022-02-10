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阿羅哈客運2／19起停駛　南北往返還有3業者、8路線可替代

記者許維寧／台北報導

由南部發跡的阿羅哈客運受景氣及疫情影響持續虧損，今天（2/10）召開董事會後拍板決議經營至2月18日，並自2月19日起全面停止路線營運。由於阿羅哈客運僅存台北－高雄、台北－嘉義兩條路線，其停止營運後還有國光、統聯、日統等三家業者經營的8條路線可共民眾選擇。

▲▼阿羅哈客運空景。（圖／記者呂佳賢攝）

▲阿羅哈客運將於月中停止營運，相關路線則可有8條替代。（圖／記者呂佳賢攝）

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阿羅哈客運本欲去年底宣布停止營運，但經公路總局協調斡旋同意持續營運，但受疫情衝擊影響持續虧損，今天由董事會拍板2月19日全面停止路線營運。旗下僅存【3999】台北－高雄、【3888】台北－嘉義」2條國道客運路線，因受疫情影響陸續減少約7成班次，目前【3999】每週246班、【3888】每週96班，合計總班次每週342班。

停駛後台北往返高雄有2條國道客運路線可替代，每週507班次，分別為國光客運【1838】台北－高雄每週123班次，統聯客運【1610】台北－高雄每週384班次；台北往返嘉義則有6條路線可替代，每週674班次，分別為國光客運【1834】台北－嘉義每週302班次、【1836】台北－新營每週14班次、日統客運【7005】台北市－民雄鄉每週102班次、統聯客運【1612】台北－台南每週140班次、【1618】台北－嘉義每週102班次、【1638】台北－東石每週14班次，提供乘客參考。

公路總局指出，目前阿羅哈客運共有北高、竹高、北嘉、北中及高中五種套票，2月19日後乘客若欲辦理退票，該公司提供6個場站窗口，分別為台北、新莊、新竹、台中、建國客運及嘉義站，營業時間從上午9點至晚間9點可受理退款，3月1日起統一由新莊站處理。

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