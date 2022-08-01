快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

▲羅一鈞說明病毒變異株感染情況。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

高雄造船廠50多歲員工重複感染驗出BA.5，職場尚有2名陽性接觸者定序未出爐，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（1）日說明檢驗結果，1人病毒量太高無法定序、1人驗出BA.2，均與BA.5無關。

醫療應變組副組長羅一鈞25日說明，第二例本土社區BA.5個案為南部50多歲船廠員工，打過3劑疫苗，先前於5月中旬曾經確診，7月中再次出現症狀，快篩、PCR皆陽性，因重複感染送基因定序，驗出BA.5。

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該員工2名陽性家人定序出BA.5，確定為家庭群聚，一名為小於5歲男童，有發燒、嘔吐、腹痛等症狀，採檢Ct值21.6；另一名小於10歲男童，本身無症狀，採檢Ct值21.1，都已經結束7天居家照護解隔。

羅一鈞日前表示，該個案家庭有3人陽性，造船廠職場過去總計確認14人陽性，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，不過，隨著職場接觸者定序出爐，羅一鈞表示，該案確定有家庭群聚，職場接觸者反而是BA.2，「職場來的可能性降低」，比較懷疑是社區還沒發現的感染源。

根據指揮中心統計，BA.5累計13例本土個案，包含6例為社區感染（3人為同起家庭群聚），其餘7人都是接機感染。