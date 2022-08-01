「因為妳，空氣變差了」女遭上司、同事霸凌　鼻血狂噴崩潰辭職

▲近年來職場霸凌事件屢傳。示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝自pakutaso）

實習記者殷稚雅／綜合報導

待業者在尋找工作時，都希望能找到一個氛圍和樂的就業環境，但近年來職場霸凌事件卻層出不窮。日本媒體日前就採訪了一名上班族，她於在職期間內不停被上司及同事欺負，甚至被說「因為妳，空氣變差了」。到了最後，她的身體也承受不住壓力，突然鼻血爆發，才讓她下定決心辭職。

根據《東洋經濟Online》報導，31歲的上班族尤里奈（化名）過去在IT公司工作，她所屬的部門獨立於公司的組織架構，團隊內只有她和直屬上司兩個人。尤里奈剛就職時，這位大她15歲、資歷超過十年的上司卻沒有教導任何基礎知識，直接放生她自行適應。

尤里奈在職的期間，經常在上司交代業務後，想進一步詢問工作內容，卻往往被回「妳自己想一下」；當她完成後，卻又被上司說做錯了，並指責她如果不明白，就應該要當場問，屢次出現「和交代時說的完全不一樣」的情況，讓她相當無奈。

▲友理奈在不停的職場霸凌下感到身心俱疲。示意圖，與本文當事人無關。（圖／翻攝自pakutaso）

一開始尤里奈並沒有認為這是職場霸凌，她事後回想是因為在當下她無法客觀地看待自己，因此，即便上司多次在同事面前對她咆哮，經常毫無原因要求她加班，她仍然相信上司只是個「不會下達準確指示」和「只依照自己心情說話」的人。

令尤里奈想不到的是，後來竟然連同事也開始霸凌她。尤里奈有次被同事認定把文件搞丟了，對方就在眾人面前把她罵得狗血噴頭，後來該名同事發現是自己搞錯，卻沒有向她道歉。更誇張的是，同事曾經開嗆，「因為妳進公司，空氣變差了，辦公室內的植物都枯萎了」、「妳殺死了這些植物」，不停把毫無關聯的事情牽扯到尤里奈頭上。

尤里奈始終認為這些都是自己的問題，所以只能更加努力工作，不過無論她再怎麼努力，霸凌的情況卻絲毫沒有任何改善。壓垮她的最後一根稻草，是當她再次因為無理的理由被責難時，她以為自己流鼻涕所以擦了一下鼻子，卻發現流出來的是鼻血，這時她才意識到自己再也無法承擔如此折磨身心的壓力，最後鼓起勇氣遞出辭呈，離開這個黑心職場。