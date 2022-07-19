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髮廊6點關又休假日　OL質疑：真的能賺錢？常客曝真相

▲▼許多人都會預約設計師定期整理髮型。（圖／載自pixabay）

▲許多人都會預約設計師定期整理髮型。（圖／載自pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

隨著每段時間的喜好不同，現代人時常會上美髮店修剪頭髮或更換髮型和髮色。然而，近日有位上班族表示，現在許多髮廊都在6點結束營業，甚至在六日也公休，讓她無奈感嘆這營業時段沒請假根本不能去，並拋出質疑「現在店租這麼貴，營業時間又縮這麼短，髮廊真的能賺錢？」

日前有位上班族網友在論壇PPT上發文指出，許多髮廊現在都6點就打烊不接客，禮拜天又公休，在沒有請假的情況下，上班族只剩下禮拜六能夠去整理頭髮，但設計師的時間又非常難預約，讓她相當無奈地表示，「這到底誰有辦法去弄頭髮啦？單純剪髮都很難了，更何況染、燙」，同時也不免讓她提出內心的疑惑，「我記得以前的髮廊都開到晚上10點的耶！除了過年過節也沒在休息。如果是因為勞基法，難道不能從下午2點開到晚上10點嗎？而且設計師和助理也可以排休吧？現在店租這麼貴，營業時間又縮這麼短，髮廊真的能賺錢？」

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許多網友也紛紛在該貼文底下留言分享自身經驗，「如果要約假日就提前一個月預約」、「有深夜髮廊，但似乎會因此加價」、「我都平日請假去耶」、「我家附近的髮廊假日人都很多耶，哪可能六點休息？」

也有人表示，營業時間是根據主要客戶的需求安排或其他因素導致，「高級髮廊客群就不是上班族啊！婆婆媽媽可以弄一下午，還會買商品」、「很多髮廊客源不是上班族啊，他們會看來客數決定休假日」、「很早關的髮廊通常也都很早開，客群就是婆婆媽媽啊。你可以找那種晚營業晚關門的」、「因為年輕人越來越不喜歡工作了，髮廊請不到人，懂嗎？」

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