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13款Google Play應用含惡意軟體！狂跳廣告、想刪還刪不掉

▲惡意軟體偽裝清潔工具。（圖／取自mcafee）

▲惡意軟體偽裝清潔工具。（圖／取自mcafee）

記者陳俐穎／綜合報導

近期各家廠商都在打擊惡意軟體問題，不過接二連三的也在Google Play與App Store上看到，有需多假裝實用的軟體實際上會騙取個資或是自動訂閱來收取高額費用。而現在最新調查又發現，Google Play上又有惡意軟體，會「隱身」並持續向用戶推送廣告。

根據防毒軟體McAfee的調查，在Google Play上有些App假裝自己是清潔軟體或是訂持管理軟體，可以幫用戶提升手機運作速率、並且更加省電等等，但其實內部暗含玄機，下載之後，這個App就會開始在手機各處推送廣告。

除此之外，用戶可能「想刪也刪不掉」，因為這些App在下載之後，就會偷偷變成Google Play的圖標，名字也會改為Google Play或設定等等，還會在用戶想要在Google Play上刪除時自己開啟運作，用廣告等方式阻擋「解除安裝」的按鍵。

▲惡意軟體更該名稱與圖示。（圖／取自mcafee）

▲惡意軟體更該名稱與圖示。（圖／取自mcafee）

更惡劣的是，就算用戶下載之後不開啟，這些App還是會偷偷在後台執行，用戶就算不開 起，也是會跳出各式各樣的廣告侵擾。目前已確認有百萬以上的用戶已經安裝這些應用程式，根據 McAfee 數據，影響最廣泛的國家、地區，包括韓國、日本和巴西。

McAfee 也公布惡意軟體的名稱，包含EasyCleaner、Junk Cleaner、Power Doctor、Super Clean、Full Clean -Clean Cache、Fingertip Cleaner、Quick Cleaner、Keep Clean、Windy Clean、Carpet Clean、Cool Clean、Strong Clean、Meteor Clean。

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