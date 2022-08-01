26歲拳手「一回合被KO」送醫腦死！　新店拳擊俱樂部：暫停練習

▲新店一家拳擊俱樂部舉辦拳擊友誼賽，其中一名胡姓選手遭KO後，2小時送醫腦死。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區一家拳擊俱樂部7月30日舉辦一場友誼拳擊賽，26歲的胡男一回合就遭到對手徐男(29歲)KO、輸掉比賽，不料落敗後2小時，胡男突覺身體不適，緊急送醫後倒地昏迷，醫師宣判為腦死；對此，拳擊俱樂部昨深夜在臉書發文，「館長先靜心尋找幫助選手和家屬的方法，我們暫時停止練習，謝謝大家的關心！」

初步了解，該拳擊俱樂部位於新店復興路巷弄內，負責人丁男(47日)於7月30日下午5時許舉辦友誼拳賽，由胡男對戰徐男，雙方開賽交手僅一回合，胡男就中拳KO倒地，裁判立即終止比賽，並判定徐男獲勝。

不料胡男下場約2小時後，突然感到身體不適，家屬立即陪同前往新店慈濟醫院就醫，胡男到院後傷況急轉直下，突然倒地陷入昏迷，院內醫師立即著手搶救，最終判定胡男為腦死，家屬當場心痛報警。警方獲報後將徐男帶回偵訊，雖目前家屬尚未提告過失傷害，但倘若胡男拔管，警方將依過失致死罪移送徐男。

對於這起突如其來的變故，新店拳擊俱樂部昨深夜低調在臉書PO文，表示館長先靜心尋找幫助選手和家屬的方法，因此拳館暫時停止練習，「謝謝大家的關心」。

▼拳擊俱樂部昨深夜低調於臉書PO文。（圖／翻攝新店拳擊俱樂部臉書）