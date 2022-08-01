新北男拳賽遭KO腦死！律師曝「1關鍵」對手恐判刑：簽切結書也沒用

▲新店一家拳擊俱樂部舉辦拳擊友誼賽，其中一名選手遭KO後，2小時送醫腦死 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者閔文昱、陳以昇／新北報導

26歲胡姓男子30日下午參加新店區一場拳擊友誼賽，不料被擊倒後出現身體不適情形，雖家人趕緊將他送醫，但還是遭院方宣判腦死。警方獲報將涉嫌的選手帶回偵訊，後續若胡男拔管，將依過失致死罪送辦。對此，有律師指出，雙方在賽前應有簽屬切結書，但行為人還是有可能要負刑法上的相關責任。

根據《TVBS新聞網》律師李育昇指出，選手在賽前簽署的切結書是有法律的效力的，但若選手在比賽時是基於殺人或是重傷害的故意來攻擊對手，導致對方死亡或重傷害，那麼行為人還是有可能要負刑法上的相關責任。

▲胡男送醫畫面 。（圖／民眾提供）

據了解，事件發生地點位在新店區復興路巷內的一家拳擊俱樂部，47歲負責人丁姓男子在30日下午5時許舉辦一場拳擊友誼賽，由29歲徐姓男子對戰26歲胡姓男子，雙方才開賽交手一回合，胡男就被打倒在地，裁判立即終止比賽，判定徐男獲勝。

落敗的胡男下場後立即感覺到身體不適，休息片刻仍未好轉，於是在賽後2小時由親友送至新店慈濟醫院就醫，不料他到院後突然倒地昏迷，經急救醫師宣判腦死，家屬痛心報警；警方獲報後，將對手徐男帶回偵訊，由於家屬目前尚未提告過失傷害，倘若胡男拔管，將依過失致死罪移送新北地檢偵辦。

事實上，泰國近日也發生類似事件，泰國泰拳名將潘東猜（Panphet Pandungchai）7月15日與法國對手杜蘭德（Anthony Durand）交手時，因頭部撞擊地板陷入昏迷，隨後雖被緊急送往曼谷附近的一家醫院急救，但仍在昏迷9天後因嚴重腦損傷去世。該事件除讓杜蘭德自責退役外，也引發各界對於賽事醫療安排欠佳等質疑。

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