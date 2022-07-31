鬼月寵物趴　台南山上花園水道博物館狗道士與日本巫女相見歡

▲台南山上花園水道博物館舉辦毛寶貝cosplay夏日派對，狗道士與日本巫女等相見歡，十分熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接鬼月，台南山上花園水道博物館舉辦毛寶貝cosplay夏日派對，除園區最有人氣的工作犬園長穿上「道士服」，為民眾消災解厄外，也廣發英雄帖，邀請毛小孩變裝同樂，首日活動吸引10餘組毛小孩與飼主同歡，有日本巫女、籃球選手，甚至蝙蝠俠齊來聚會…，現場熱鬧滾滾。

館方表示，農曆七月是俗稱的「鬼月」，加上最近台南市相關話題不斷，除了台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展的殭屍以外，還有觀旅局舉辦「最強女鬼」導覽，在一波波神鬼話題中，長期贊助園長服裝的寵物服飾業者，也專程製作一套道士服裝，讓園長在這段時間趕上話題。

園長道士服裝曝光後，隨即引起熱烈回響，館方順勢推出毛寶貝夏日派對，只要在鬼月每周六下午穿著特殊服裝進場，與園長互動，就可以獲得專屬徽章，因為活動有趣，30日第一天舉辦，就吸引好幾組毛小孩來參加，寵物園區頓時成為狗狗最佳聯誼場。

文化局指出，透過活動向民眾宣導古蹟維護的重要性，以及寵物不能落地的規定，水道博物館因為幅員遼闊，所以也特別規劃了寵物推車及寵物園區讓民眾可以跟毛小孩一起暢遊，歡迎大家多多利用。