加州再爆野火！「超巨火積雲衝天」急疏散民眾　60%台北面積被燒毀

▲加州爆發「麥金尼野火」，燒出恐怖火積雲，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州在當地29日迎來一場雷暴後，加州和俄勒岡邊界就引發了一場被稱為「麥金尼」（McKinney fire）的新野火，並在30日迅速蔓延，導致當地政府必須在火災發生地四周發布強制疏散令。當局也指出，山火在當地形成了高聳的火積雲，而雷達也探測到火積雲可能會引發雷暴和閃電，並為這場恐怖火災帶來新的火勢。

綜合外媒報導，位於加州北部的克來麥斯國家森林（Klamath），受當地的高溫、乾旱和閃電影響，在29日下午2點15分左右突然爆發森林野火，而雷暴帶來的大風也讓火勢迅速擴大，並在24小時內蔓延到3萬至4萬英畝（約3670萬坪至4900萬坪），相當於幾乎燒掉了台北市60%的面積。截至30日下午，消防人員依舊完全無法控制火勢。

當局觀察到，由於野火在一夜間爆炸性增長，形成了高聳的火積雲，導致當地可能會引發雷暴和閃電，並為這場恐怖火災帶來新的火勢。當局認為，儘管火積雲也有可能會帶來一些雨量，不過雨勢應該對這場大火沒有太大幫助。

當地政府30日下令，所有火災發生地四周的民眾必須強制撤離，附近的96號高速公路暫時被關閉，而氣象局也對該地發出了紅旗警告。報導稱，由於克來麥斯國家森林近期沒有發生過火災，這意味著森林地面佈滿了大量易燃物，再加上當地氣候炎熱乾燥，火災可能仍會持續蔓延，也加劇了滅火難度。