今本土+20824！各縣市確診分佈曝　僅新北破3千例

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增21,069例COVID-19確定病例，分別為20,824例本土個案及245例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

指揮中心表示，今日新增20,824例本土病例，9,645例男性，11,172例女性，7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市3,673例，臺中市2,577例，桃園市2,258例，臺北市2,061例，高雄市1,979例，臺南市1,645例，彰化縣999例，屏東縣653例，新竹縣630例，苗栗縣542例，新竹市526例，雲林縣495例，嘉義縣416例，宜蘭縣405例，花蓮縣390例，南投縣375例，基隆市331例，嘉義市284例，臺東縣263例，澎湖縣156例，金門縣151例，連江縣15例。

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▲7/31新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為19例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、16例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至7月27日，死亡日期介於7月12日至7月28日。

指揮中心說明，今日新增245例境外移入個案中，147例男性，98例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，感染國家為新加坡(4例)、印度及美國(各3例)、泰國、柬埔寨、日本、澳大利亞及埃及(各2例)、越南及印尼(各1例)，另223例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,834,182例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,239,452例排除)，其中4,588,185例確診，分別為20,054例境外移入，4,568,077例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,927例COVID-19死亡病例，其中8,912例本土，個案居住縣市分布為新北市1,964例、臺北市1,030例、臺中市872例、高雄市811例、臺南市696例、桃園市665例、彰化縣526例、屏東縣370例、雲林縣265例、南投縣258例、基隆市207例、苗栗縣199例、嘉義縣194例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市145例、新竹縣137例、臺東縣128例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。