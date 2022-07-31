揭侯友宜未跟日本建立任何姊妹市　林佳龍：真是不可思議

▲林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝2020年7月30日病逝，為紀念李過世2周年，李登輝基金會及台灣智庫31日上午共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇。民進黨新北市長參選人林佳龍身為台灣智庫共同創辦人，他致詞時提出七點，盼下個50年台日關係可以朝正常化方向發展；林也說，目前新北市並沒有跟日本任何城市建立姊妹市關係，對照緊密的台日關係，這真的是不可思議的事情。

李登輝基金會及台灣智庫31日上午共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，蔡英文、林佳龍、日本交流協會在台代表泉裕泰及李登輝基金會董事長李安妮皆出席。

林佳龍致詞時表示，台日追求國家正常化，都是希望成為正常國家後，可以面對其他國家威脅，貢獻國際社會。台日間緊密連結超越50年，上達百年，期盼下一個50年，台日關係可以朝正常化方向發展。

為此，林佳龍提出七點：第一、台日高層依該有更多正常交流；第二、台灣應強化民主價值同盟；第三、台日應增加雙邊安全合作；第四、台日應擴大雙邊經貿交流並推動第三地合作；第五、台日應利用數位科技創造新連結；第六、台日應該積極布局疫後觀光與交流。

第七、台日應該推廣城市外交與青年交流。林佳龍表示，目前新北市並沒有跟日本任何城市建立姊妹市關係，對照緊密的台日關係，這真的是不可思議的事情，所以他將致力推動與日本重要城市成為姊妹市或友好城市。

會後林佳龍受訪時，被問新北沒有締交任何姊妹市，是認為新北市長侯友宜沒著重這部分？林佳龍說，事實就是如此，侯友宜擔任8年副市長、4年市長，12年時間，似乎對國際交流，特別是城市外交，似乎沒著力，可看見新北市雖是最大直轄市，但在台日交流幾乎是掛零。

林佳龍表示，台日地理接近，文化也很親近，應該很多城市交流，自己在4年台中市長任內，增加14個姊妹市或友好城市，其中有8個是跟日本締結。

林佳龍強調，他當選後也會加強城市外交，特別是台日關係，也會設青年國際大使，增加青年間的交流。

對於侯友宜城市外交是否不及格？林佳龍說，數字會說話，一個行政首長的輕重緩急，反映在施政數字上。